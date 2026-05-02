健康網》走路晃、講話糊不是累！ 孫德榮曝中風警訊 醫：多數人會拖

知名經紀人孫德榮傳出腦幹出血，幸及時送醫搶救。根據台大醫院新竹分院衛教資料指出，中風搶救，須把握住黃金治療3小時。（取自孫德榮臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕知名經紀人、65歲孫德榮驚傳腦幹阻塞75%，急救送醫搶救，已恢復8成。根據台大醫院新竹分院衛教資料指出，中風搶救，須把握住黃金治療3小時。

孫德榮本身罹患膀胱癌3期，已做人工膀胱，日前又因脊椎問題動過9小時大刀，原本去（2025）年為中國男星于朦朧事件發聲，但因身體不適，無法前往北京了解。而今又因腦幹出血，他昨（1）日於臉書寫著：「原以為休息一下就好，才知道醫師說要復健。好沮喪！現在連走路都這麼吃力」。

請繼續往下閱讀...

孫德榮送醫後的病容。（取自孫德榮臉書）

他又於日前在起床後，走路搖晃、說話含糊、嘴角流口水，立即送醫急救。台大醫院新竹分院指出，腦中風大多發生在65歲以上的老人家，但是近年來因為文明病的關係，糖尿病、高血壓、高膽固醇的患者越來越多，使得年輕型的腦中風患者也時有所聞。如何發現疑似腦中風的患者並及早就醫是大家都需要了解的課題：

●一旦發現中風症狀，須於黃金3小時內送醫，才有機會靜脈注射血栓溶解劑，把阻塞血管打通。

●比較中風患者治療3個月後成效，有打血栓溶解劑患者，比晚送醫來不及治療的，多出3成多復原機會。

●根據統計，不到2成的中風病人，發病後2小時內抵達急診室，逾8成中風病人根本不知道自己中風，有人甚至拖了1、2日才到院治療。

●如果有突然講話不清楚、答非所問或單側肢體無力、半側臉部麻痺、眼睛視野改變、走路不穩等症狀，要趕快到醫院檢查，因這些都可能是腦中風前兆。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，腦幹出血原因多，包括顱內動靜脈畸形、動靜脈瘤，及高血壓引起的動靜脈硬化等，導致動脈破裂出血，嚴重者猝死或喪失意識昏迷。此外，腦幹出血因沒有前兆，致死率高，除平時注意心血管問題，建議40歲以上民眾可在健檢中增加腦部核磁共振項目。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法