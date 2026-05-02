護病比入法方向確立 石崇良：設緩衝期配套 加薪減負擔雙軌推進

衛福部長石崇良強調，「投資護理，就是投資未來」，醫療體系要發展，沒有護理的專業是不行的，所以要持續的投資護理人員。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「三班護病比」入法進度備受關注，衛福部長石崇良今表示，入法方向已確立，近期將啟動相關程序，但強調不會「硬上路」，須同步規劃緩衝期與配套措施，以免衝擊醫療體系；同時政府也將透過「加薪」與「減負擔」雙軌推進，回應護理人員長期訴求。

石崇良指出，護理人員是醫療體系不可或缺的核心，近年已推動「護理改革12大策略」，從人才培育、職場環境到薪資結構全面改善，初步已見成效。以人力為例，過去一年僅增加約1000至2000人，一度引發人力吃緊疑慮，但至去年底已增加約4700人，逐步回到疫情前水準。

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衛福部長石崇良今天出席南丁格爾獎頒獎典禮，強調去年底就開始透過三班護病比的獎勵，推動三班護病比，會持續推動。（記者羅碧攝）

針對外界高度關注的三班護病比入法，石崇良說明，我國過去已將「全日護病比」納入「醫療機構設置標準」，具有法律位階；此次推動三班護病比入法，是進一步回應臨床現場與護理團體期待。他坦言，國際上採強制入法的國家並不多，但相關經驗顯示，確實有助提升醫療品質與護理人員滿意度。

不過，他也直言，若在人力尚未補足情況下貿然實施，恐導致醫院關床、住院等候時間延長等副作用，因此政策須審慎推動。「入法可以啟動，但不會斷然立即實施」，未來將成立專責小組，討論條文內容並進行法規預告，同時觀察護理人力供給狀況，作為推動依據。

在執行面上，石崇良指出，目前三班護病比標準將作為基準持續推動，但仍須保留彈性。由於護理人力具有時間落差，例如每年畢業與考照時程不同，加上農曆年後常見人力流動，短期內恐出現人力空窗，因此制度設計需納入調整機制，以降低衝擊。

除入法進程外，石崇良也在南丁格爾獎致詞時強調，改善護理環境須「薪資與負擔並進」。在加薪方面，健保總額持續成長，政府規劃每年投入約25億元、連續4年共100億元調整護理費，並要求醫院將相關加成回饋第一線護理人員；另在急診、重症及創傷照護等高負荷領域，部分給付已調整至最高加成100%，同樣須反映在第一線薪資。

在減輕負擔部分，石崇良指出，將推動評鑑制度簡化，未來朝「6年1輪」並導入資訊化，減少文書作業；同時擴大「住院整合照護」，由護佐協助分擔照護工作，今年預計擴大至3萬床，以降低第一線壓力。此外，也將透過「健康台灣深耕計畫」導入智慧護理，優化交班與紀錄流程，縮短工時負擔。

他強調，政策目標是打造更友善的職場環境，讓護理人員在合理負荷下發揮專業，「入法談起來簡單，但執法才是關鍵」，政府將在制度推動與現場可行性間取得平衡，確保醫療品質與病人就醫權益不受影響。

石崇良也說，「投資護理，就是投資未來」，醫療體系要發展，沒有護理的專業是不行的，所以要持續的投資，同時也要杜絕暴力事件，提供護理人員友善健康職場，發揮護理專業，成就自己，也成就別人，讓「我護理、我驕傲」精神發揮。

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