自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

護病比入法方向確立 石崇良：設緩衝期配套 加薪減負擔雙軌推進

2026/05/02 16:11

衛福部長石崇良強調，「投資護理，就是投資未來」，醫療體系要發展，沒有護理的專業是不行的，所以要持續的投資護理人員。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良強調，「投資護理，就是投資未來」，醫療體系要發展，沒有護理的專業是不行的，所以要持續的投資護理人員。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「三班護病比」入法進度備受關注，衛福部長石崇良今表示，入法方向已確立，近期將啟動相關程序，但強調不會「硬上路」，須同步規劃緩衝期與配套措施，以免衝擊醫療體系；同時政府也將透過「加薪」與「減負擔」雙軌推進，回應護理人員長期訴求。

石崇良指出，護理人員是醫療體系不可或缺的核心，近年已推動「護理改革12大策略」，從人才培育、職場環境到薪資結構全面改善，初步已見成效。以人力為例，過去一年僅增加約1000至2000人，一度引發人力吃緊疑慮，但至去年底已增加約4700人，逐步回到疫情前水準。

衛福部長石崇良今天出席南丁格爾獎頒獎典禮，強調去年底就開始透過三班護病比的獎勵，推動三班護病比，會持續推動。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良今天出席南丁格爾獎頒獎典禮，強調去年底就開始透過三班護病比的獎勵，推動三班護病比，會持續推動。（記者羅碧攝）

針對外界高度關注的三班護病比入法，石崇良說明，我國過去已將「全日護病比」納入「醫療機構設置標準」，具有法律位階；此次推動三班護病比入法，是進一步回應臨床現場與護理團體期待。他坦言，國際上採強制入法的國家並不多，但相關經驗顯示，確實有助提升醫療品質與護理人員滿意度。

不過，他也直言，若在人力尚未補足情況下貿然實施，恐導致醫院關床、住院等候時間延長等副作用，因此政策須審慎推動。「入法可以啟動，但不會斷然立即實施」，未來將成立專責小組，討論條文內容並進行法規預告，同時觀察護理人力供給狀況，作為推動依據。

在執行面上，石崇良指出，目前三班護病比標準將作為基準持續推動，但仍須保留彈性。由於護理人力具有時間落差，例如每年畢業與考照時程不同，加上農曆年後常見人力流動，短期內恐出現人力空窗，因此制度設計需納入調整機制，以降低衝擊。

除入法進程外，石崇良也在南丁格爾獎致詞時強調，改善護理環境須「薪資與負擔並進」。在加薪方面，健保總額持續成長，政府規劃每年投入約25億元、連續4年共100億元調整護理費，並要求醫院將相關加成回饋第一線護理人員；另在急診、重症及創傷照護等高負荷領域，部分給付已調整至最高加成100%，同樣須反映在第一線薪資。

在減輕負擔部分，石崇良指出，將推動評鑑制度簡化，未來朝「6年1輪」並導入資訊化，減少文書作業；同時擴大「住院整合照護」，由護佐協助分擔照護工作，今年預計擴大至3萬床，以降低第一線壓力。此外，也將透過「健康台灣深耕計畫」導入智慧護理，優化交班與紀錄流程，縮短工時負擔。

他強調，政策目標是打造更友善的職場環境，讓護理人員在合理負荷下發揮專業，「入法談起來簡單，但執法才是關鍵」，政府將在制度推動與現場可行性間取得平衡，確保醫療品質與病人就醫權益不受影響。

石崇良也說，「投資護理，就是投資未來」，醫療體系要發展，沒有護理的專業是不行的，所以要持續的投資，同時也要杜絕暴力事件，提供護理人員友善健康職場，發揮護理專業，成就自己，也成就別人，讓「我護理、我驕傲」精神發揮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中