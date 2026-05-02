健康網》林逸欣父不敵攝護腺癌 醫揭「腳麻、腰痛」 8成末期病患中招

藝人林欣逸去（2025）年補辦婚宴時，爸爸林春銘拄著拐杖，挽著女兒進場，此景已成追憶。彰化醫院衛教資料指出，年長男性切勿輕忽骨頭痠痛症狀，若是攝護腺引起，恐已擴散至骨頭。（取自林欣逸臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台南神經內科名醫、73歲林春銘也是藝人林逸欣的父親，5年前確診為攝護腺癌末期，而早期他飽受腰病、腳麻之苦，未能料到是攝護腺癌前兆，錯失黃金治療期，令人不勝唏噓。

根據彰化醫院衛教資料指出，年長男性切勿輕忽骨頭痠痛症狀，臨床上有3分之1攝護腺癌發現時就已是末期，更有8成會轉移到骨頭。

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林春銘對掌上明珠林逸欣的愛，溫暖不少網友的心，連日來，他的過世訊息一出，廣大網友的心都糾結的，尤其他一直以來對林逸欣的「富養」，更是被大家挖出來，再次重溫舊夢。據了解，林春銘早在5年前確診，且癌細胞轉移至骨頭、肝臟及肺部。

彰化醫院表示，50歲以上男性若有骨盆腔、大腿骨及髖臼疼痛，千萬不要以為是舊疾或年紀大才會有的酸痛，仍需檢查看看是否為攝護腺方面的問題，有攝護腺癌家族史、嗜吃紅肉和高油脂食物、肥胖等，都是高危險群，60歲至85歲為好發年齡。

攝護腺癌初期症狀並不明顯，常因癌細胞擴散到骨頭造成疼痛才發現，很容易被患者誤認為是骨刺發作。彰化醫院指出，往往病人一直投注於治療骨頭痠痛，而忽略背後那隻黑手。

因此，彰化醫院指出，40歲以上有家族史及50歲以上一般男性，可每年抽血做攝護腺特異抗原（PSA）檢查，飲食可以多吃含硒的食物，硒能促進體內抗氧化的能力，如海鮮類、蛋類、大蒜等，茄紅素也能抗氧化，含於番茄、西瓜、櫻桃、柿子、木瓜等蔬果。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，攝護腺特定抗原（PSA, Prostate-Specific Antigen）是一種只存在於攝護腺上皮細胞的蛋白質，可方便地抽血測量。這個檢查可作為早期偵測攝護腺癌的工具，可獲得早期發現攝護腺癌病變，以便早期治療，提高治癒率。

PSA指數異常 莫驚慌還須經切片認定

一般50歲以上男性的PSA正常範圍一般低於4ng/mL，中醫大指出有4個原因會數值上升：泌尿道感染、攝護腺發炎、良性攝護腺肥大及攝護腺癌。不過，有些檢查如經直腸超音波導引下切片、經尿道攝護腺切除術，甚至膀胱鏡檢查、攝護腺按摩，也會引起PSA值上升。因此，別因PSA值異常，就覺得得了攝護腺癌，此數值較高，僅只能判斷機率較高會罹患此病，須進一步切片檢查。

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