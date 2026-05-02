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護理界盼三班護病比入法 卓揆：增人力、留人才、擴大預算

2026/05/02 15:59

慈月基金會南丁格爾頒獎典禮於今（2）日舉行，行政院長卓榮泰（中）出席致詞並頒發團體金、銀獎。（記者叢昌瑾攝）

慈月基金會南丁格爾頒獎典禮於今（2）日舉行，行政院長卓榮泰（中）出席致詞並頒發團體金、銀獎。（記者叢昌瑾攝）

〔記者羅碧／台北報導〕總統賴清德曾承諾三班護病比上任2年內入法，將於5月20日期滿，護理團體預計5月5日（下週二）赴衛福部抗議，要求明確入法時程。行政院長卓榮泰今出席第15屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，社會普遍仍認為護理人力不足，政府將從增加人力、留住人才及擴大預算等面向，持續改善護理職場環境與待遇。

卓榮泰致詞時說，護理師必須有同理心，也要有一雙願意工作的手，透過專業搶救一條又一條寶貴生命；政府也期待藉由政策與預算結合，全面提升台灣醫護環境、友善職場及待遇福利。

他指出，南丁格爾獎15年前舉辦初期，台灣護理執業人員約12萬人，如今已達19萬人，但社會普遍仍認為護理人員不足，因此政府要從各方面補充人力，讓醫院、診所及機構能永續運作，照顧更多民眾。

卓榮泰表示，他已2次請考試院院長與考選部部長協助，盼護理師考試「題目不要出太難」，考古題也沒有關係，不要考過度專門技術，讓更多年輕人在完成學業後，能經由考試制度進入護理職場。他說，護理師考試已增加為每年3次，2025年考試合格人數超過8000人，但合格比率仍要再提升，且提升比率並非降低護理人員素質，仍要維持高品質、高水準。

卓榮泰也說，隨高齡化及醫療照顧需求上升，除了增加人力，更要有好的政策把人留下來。護理工作7年是一項較大考驗，政府希望讓護理人員在7年後仍能大量、持續、有效留在職場，衛福部正透過「護理12項整備計畫」，協助增加護理人員並留住好的人才。

針對三班護病比，卓榮泰表示，政府自2024年5月核定護理人員政策12項整備計畫後持續推動，2024年已啟動三班護病比標準，並以漸進式、逐年增加預算方式，實質提高輪值三班護理人員直接獎勵方案，第1年40億元，第2年增加到47億元，加上三班護病比達標標準醫院獎勵16億元，今年（2026年）全部加到68.85億元。

他強調，這些政策目的都是要讓更多護理人員留在職場，與醫師一起把照顧國民的工作做好。政府今年也進行第1屆「護理友善醫院職場典範認證」，已有32家醫院取得認證，希望友善職場能讓護理同仁工作安全、得到肯定，並在福利待遇上感受到護理工作的光榮感。

此外，卓榮泰提到，政府也推動「住院整合照護服務」，一方面減輕家屬負擔，一方面讓輔助工作由其他人力分工，減輕護理同仁實際工作負擔；今年並擴大編列25.5億元補助住院整合照護計畫，盼更全面、大規模實施。

卓榮泰表示，政府在「健康台灣」政策下，希望提高醫護同仁基本福利，並達到延長國人健康餘命、縮短臥床時間的目標，包括三高防治、癌症新藥及罕見疾病救助等，都需要政策與預算支持。他也呼籲各界支持衛福部後續政策，並強調改革進步要循序漸進，政府會與護理團隊、公會、工會、學會保持溝通、站在同一立場，共同照顧國人生命健康。

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