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體檢懶人包》5/31起滿70歲換照新制上路 醫揭3徵兆出現就該考慮停止開車

2026/05/02 14:47

5月31日上路新制，對1956年5月31日前出生且有駕駛執照者，緩衝期為生日起算2年內，換照時須要經視力、聽力、肢體動作檢查。（資料照）

5月31日上路新制，對1956年5月31日前出生且有駕駛執照者，緩衝期為生日起算2年內，換照時須要經視力、聽力、肢體動作檢查。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕根據交通部去（2025）年統計，70歲以上駕駛人數125萬9368人，5月31日起換照需體檢與上課，年滿70歲駕駛須經體檢合格後換照使用至75歲，年滿75歲者維持每3年換照一次；若有肇事違規紀錄，需自費至駕訓班完成實地訓練後，才可換照。

交通部表示，5月31日上路新制，對1956年5月31日前出生且有駕駛執照者，緩衝期為生日起算2年內。已滿70但未滿75歲者，緩衝期至2028年5月底。

未屆齡70歲不必提早換照 網傳謠言別聽信

根據台灣事實查核中心指出，去年網路上盛傳「高齡換照下修到70歲，趁年底前趕快去換駕照可用到75歲」的說法。經查證，新制實為2026年5月起實施，未屆齡駕駛人不得提早換發；且根據現行規定，一般駕照本來就可以用到75歲，不須多此一舉更換。

5/31新制上路 剛滿70歲駕駛人懶人包

交通部對於70歲以上考領/換發駕照規定（2026/5/31上路）：

●資格與流程：需通過體格檢查（視力、聽力、肢體動作）。

●安全教育：參加免費交通安全教育課程（含危險感知模擬）。

●駕照效期：考領或換發後，駕照有效期限至75歲。

●新制變革：由原先的75歲下修至70歲換照，主要針對2026年5月後年滿70歲或違規高風險駕駛。

值得注意的是，70歲階段並未設計為「淘汰機制」，而是以提醒與教育為主。醫療專家認為，這樣的設計較為合理，因為多數70歲長者仍具備良好駕駛能力，但透過檢查與課程，可及早發現潛在問題。

真正的關鍵在75歲以上的認知測驗。測驗內容包括記憶力（如記住並回想3個詞）、時間定向（日期、星期）、以及基本判斷能力（交通情境理解）。這些項目看似簡單，實際上是篩檢早期失智的重要指標。台灣失智症協會指出，失智症早期雖不影響日常生活，但在複雜情境下（如交通判斷）容易出現錯誤，增加事故風險。

即將進入70歲的駕駛人，根據世界衛生組織（WHO）與國民健康署資料，高齡者在注意力分配與反應時間上較年輕族群明顯下降，進而影響駕駛安全。因此，定期檢查視力並配戴適當眼鏡、留意是否有暈眩或反應變慢情況，以及維持基本肌力與活動能力。此外，長者適時調整駕駛習慣，例如避免夜間或複雜路段行駛，也是一種自我保護。

高齡駕駛人繳回駕照獎勵 坐大眾交通工具安全又有回饋金

對於主動繳回駕照獎勵，可獲得政府補助：

●資格：70歲以上長者，主動繳回名下所有駕照。

●補助：TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋，每月最高上限1500元，補助期間2年。

●申請：請洽各地監理站辦理（可使用公路局服務據點）。

至於年滿75歲的駕駛人（包含在這次下修70歲範圍內但後來滿75歲者），依舊需要每3年換照一次（換發至78歲），且需通過「體格檢查」及「認知功能測驗」（或檢附失智症診斷證明）。認知功能測驗有3項程序：

●對時間及空間的認知能力：
對年、月、日、星期與當時所在地的認知反應。相關測驗5題，答對4題以上為通過測驗。

2.近程記憶思考能力：
看10種日常生活與交通環境相關圖案，收起圖案2分鐘後，由受測者回答剛剛看到的圖案。答對3種以上為通過測驗。

3.測試判斷力及手、腳、腦並用能力：
觀察繪圖能力，比方畫時鐘，也要畫對考題的規定時間。有7項評分，得分4分以上為通過測驗。

75歲駕駛人須至公立醫院、衛生所及監理單位簽約的私立醫院、診所及代辦所體檢通過，才備有換照資格。

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