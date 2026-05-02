健康網》「民歌一代宗師」韓正皓離世 生前受大腸癌所苦

音樂人韓正皓（右）近日辭世，與太太共譜民歌的景象已成追憶。圖為《民歌40再唱一段思想起》演唱會的韓正皓與妻子鍾少蘭（左）。（記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕被稱為民歌一代宗師的資深音樂人韓正皓，傳出於4月30日離世，消息曝光震驚樂壇。他與妻子鍾少蘭創作之歌曲扣人心弦，被譽為民歌界神鵰俠侶。更與胡德夫等人帶動國內校園民歌風潮。然晚年韓正皓罹患阿茲海默症與大腸癌，飽受病痛折磨。妻子鍾少蘭不時在社群「韓正皓與鍾少蘭的音樂日記」分享近況；在過世後，網友表示不捨，回覆「謝謝老師留下美好的音樂給我們！」

音樂人韓正皓（右）近日辭世，生前飽受阿茲海默症與大腸癌所苦。圖為《民歌40再唱一段思想起》演唱會的韓正皓與妻子鍾少蘭。（記者胡舜翔攝）

台北市衛生局表示，國人油脂的攝取量增加、食物中纖維的攝取量減少，罹患大腸癌的人數持續增加，且有年輕化趨勢。潰瘍性結腸炎及克隆氏疾病患者，以及年齡在50歲以上、曾經罹患大腸癌、有家族性瘜肉症、大腸癌家族史病史、飲食型態屬高脂肪（尤其脂肪來源多屬動物性脂肪者）、缺乏運動、體重過重、飲酒過量與抽菸等，都屬於大腸癌高危險群。

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大腸癌早期症狀有：

1. 大腸癌初期多無症狀，最常見的狀況為排便習慣改變，可能產生腹瀉、便秘、或是有大便無法解乾淨的感覺。

2. 大便內有血（呈鮮紅色或暗紅色）。

3. 大便形狀較以前細窄。

4. 腹部感覺不適（經常的脹氣痛、鼓脹、腹脹或痙攣）。

5. 不明原因的體重減輕。

6. 持續的疲倦感。

7. 嘔吐。

衛生局說明，大腸癌預防方法為：

1.養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。

2.養成每天運動習慣。

3.養成定期篩檢的習慣。

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