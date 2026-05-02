胰臟癌新藥延命希望！可多活半年仍未上市 患者搶先申請使用

面對胰臟癌等高致命癌症，患者往往需要長期治療。最新研究顯示，一款新藥可能為部分患者爭取更多時間；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌長期被視為「癌王」，確診後多數患者存活時間有限。對晚期患者而言，多活幾個月往往就是最大的希望。一款尚未上市的新藥，因臨床試驗顯示可延長存活時間，已讓患者與家屬爭相申請提前使用。

據《紐約時報》報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）已同意，讓部分晚期胰臟癌患者透過「擴大使用」（expanded access）途徑取得實驗性藥物 daraxonrasib。該藥由美國生技公司Revolution Medicines開發，尚未正式核准上市。

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製藥公司公布的臨床試驗結果顯示，接受該藥治療的患者平均存活時間超過13個月，相較傳統化療不到7個月，延長幅度接近一倍。

由於試驗名額有限，許多患者無法進入臨床研究，只能寄望提前使用機制。醫師指出，每當試驗名額釋出，往往在同一天就被搶光，甚至有患者專程跨國求醫，只為爭取一個機會。一名患者坦言，他最大的願望並不複雜：「我只想多陪孩子幾個月。」

關鍵在KRAS突變 少數可直接對準腫瘤機制

daraxonrasib主要鎖定名為KRAS的突變蛋白，這類突變與多數胰臟癌腫瘤生長密切相關。過去相關治療選項有限，而這類針對突變機制的藥物，被視為近年少見的治療突破方向之一。

醫師表示，隨著臨床數據曝光，來自各地的詢問快速增加，不少患者在確診後第一時間即主動詢問是否能取得該藥。由於正式上市仍需時間，醫療體系面臨如何分配有限資源的壓力。

《紐約時報》指出，相關研究結果尚未發表於同儕審查期刊，實際療效仍需進一步驗證。報導也提到，臨床試驗中出現皮疹、腹瀉、疲勞與噁心等副作用。醫界普遍認為，該藥目前仍屬延長存活時間的實驗性選項，並非治癒手段。

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