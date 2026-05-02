健康網》高雄疲勞駕駛釀禍 只睡4小時開車 危險如酒駕

交通部公路總局表示，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，駕駛人如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將提升10倍。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市於1日夜間發生嚴重交通事故，一名男子駕駛轎車撞上行人與機車騎士，波及路旁車輛，釀成2人不治身亡。警方初步了解，駕駛疑有疲勞駕駛釀禍，細節須進一步釐清。

交通部公路總局表示，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，駕駛人如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將提升10倍，高風險不亞於酒駕。但由於人為的肇事原因很容易依據「駕駛行為」來判定，致使大家忽略了疲勞駕駛的嚴重性。

請繼續往下閱讀...

交通部公路總局表示，所謂「疲勞駕駛」是指精神或身體無法自主控制，在開車過程中出現：視覺模糊、眼睛發紅、不自覺點頭、頻頻哈欠、臉部發麻、視野變窄、反應遲鈍、注意力無法集中、思維能力下降、動作僵硬緩慢等症狀。

同時，發生的原因多半跟駕駛者所罹患的疾病、所服用的藥物、生理老化程度，以及長時間睡眠不足、營養失調、壓力過大所累積的疲勞感有關。加上行駛於視線不佳或車速較快的道路環境時，需要耗費更多的專注力，時間一久就很容易讓人感到疲累，同時還會失去方向感、車速忽快忽慢。除了駕駛應注意休息，工作超時也是一大因素。

因此如果發現自己有疲勞駕駛的狀況，最好立即找安全的地方（非路肩）停靠休息，並且飲用含有高咖啡因的飲料、嚼食清涼口香糖或聽音樂來提神，睡眠時間則是不宜超過30分鐘，最好每兩小時休息15分鐘，以免引發惰性反而越睡越累。如果在這種狀態下還勉強自己開車的話，將可能大幅提高事故發生的機率，造成難以挽回的遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

交通部公路總局表示，疲勞駕駛可能提高事故發生的機率，造成難以挽回的遺憾。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法