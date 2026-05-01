自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

你愛側睡或仰睡 醫：睡覺「選對方向」救你一命

2026/05/01 17:30

「睡姿」決定呼吸道是否通暢，向左、向右睡、仰睡有差。（衛福部新營醫院提供）

「睡姿」決定呼吸道是否通暢，向左、向右睡、仰睡有差。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「向左？向右？向前看？」知名歌詞中的人生選擇，竟也是決定睡眠健康的關鍵！衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德指出，不少民眾飽受白天嗜睡、注意力不集中之苦，檢查後發現多與「睡眠呼吸中止症」有關，除了體重因素外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢的重要分水嶺。

汪政德說，人體入睡後肌肉放鬆，呼吸道支撐力會下降，如是採向前（仰睡），因受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷，導致氣道阻塞，影響呼吸順暢；向左或向右睡，因是側睡姿勢，能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止的發生頻率。

汪政德指出，對於部分「姿勢性」患者而言，透過睡姿調整（如側睡訓練或使用提醒裝置），就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀或其對正壓呼吸器（CPAP）的依賴。

為提供更精準的治療，新營醫院提供居家睡眠檢測（HSAT），病患只需帶回小型設備，在宅即可監測呼吸中止指數（AHI）在仰睡、側睡時的發作次數，和評估血氧飽和度。

汪政德表示，依監測數據顯示，部分中重度患者在調整為側睡後，其AHI指數可獲得大幅改善，醫師能為每位患者量身打造個人化的睡眠建議。

新營醫院院長莊毓民說，居家睡眠檢測可讓病患免除在醫院排隊等待睡眠中心檢查之苦，及早發現是否有睡眠呼吸中止症，介入治療後可減少引發心血管疾病與腦中風的風險。民眾如有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，可儘快就醫檢查病因。

衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德示範配戴居家睡眠檢測儀。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德示範配戴居家睡眠檢測儀。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中