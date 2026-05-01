你愛側睡或仰睡 醫：睡覺「選對方向」救你一命

「睡姿」決定呼吸道是否通暢，向左、向右睡、仰睡有差。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「向左？向右？向前看？」知名歌詞中的人生選擇，竟也是決定睡眠健康的關鍵！衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德指出，不少民眾飽受白天嗜睡、注意力不集中之苦，檢查後發現多與「睡眠呼吸中止症」有關，除了體重因素外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢的重要分水嶺。

汪政德說，人體入睡後肌肉放鬆，呼吸道支撐力會下降，如是採向前（仰睡），因受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷，導致氣道阻塞，影響呼吸順暢；向左或向右睡，因是側睡姿勢，能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止的發生頻率。

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汪政德指出，對於部分「姿勢性」患者而言，透過睡姿調整（如側睡訓練或使用提醒裝置），就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀或其對正壓呼吸器（CPAP）的依賴。

為提供更精準的治療，新營醫院提供居家睡眠檢測（HSAT），病患只需帶回小型設備，在宅即可監測呼吸中止指數（AHI）在仰睡、側睡時的發作次數，和評估血氧飽和度。

汪政德表示，依監測數據顯示，部分中重度患者在調整為側睡後，其AHI指數可獲得大幅改善，醫師能為每位患者量身打造個人化的睡眠建議。

新營醫院院長莊毓民說，居家睡眠檢測可讓病患免除在醫院排隊等待睡眠中心檢查之苦，及早發現是否有睡眠呼吸中止症，介入治療後可減少引發心血管疾病與腦中風的風險。民眾如有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，可儘快就醫檢查病因。

衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德示範配戴居家睡眠檢測儀。（新營醫院提供）

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