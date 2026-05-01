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健康網》愛吃洋芋片小心 研究：恐提早失智

2026/05/01 18:01

健康網》愛吃洋芋片小心 研究：恐提早失智

洋芋片香脆廣受歡迎，然研究提醒，吃下超加工食品，恐影響注意力。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，每天多吃一包洋芋片不只是對腰圍不友善，但新的研究指出，它可能也在悄悄影響集中注意力的能力；超加工食品除了對代謝健康有影響，現在有研究把它跟大腦的注意力也找到相關之處。

韋恩引用澳洲莫納許大學的研究分析 2,192 名 40 至 70 歲、目前無失智症的澳洲人的飲食資料與認知功能測驗結果。這群受試者的飲食中，超加工食品平均佔每日總熱量攝取的 41%。

韋恩表示，研究發現：飲食中超加工食品每增加 10%，受試者在「視覺注意力與處理速度」測驗上的得分就下降約 0.05 分，估計 20 年內的失智風險評分則上升約 0.24 分。研究者舉例說，10% 大約等於每天多吃一包洋芋片。但記憶力的得分並未受到影響，變化主要集中在注意力。

韋恩提醒，就算受試者整體飲食符合地中海飲食的原則，只要超加工食品的比例偏高，認知功能的表現仍然較差。研究者因此推測，問題的根源不只是「缺乏某些營養素」，食品在加工過程中引入的添加物、以及加工本身對食物結構的破壞，可能才是關鍵機制。

韋恩提醒，這是觀察性研究，無法直接證明因果關係；受試者也以白人女性為主，代表性有其限制；後續還需要更多設計嚴謹的研究來釐清。

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