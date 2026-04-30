衛福部擬修子法納三班護病比 6大醫院工會籲醫療法也要改

衛福部長石崇良表示，三班護病比目前朝向調整「醫療機構設置標準」的做法討論。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部規劃修訂「醫療機構設置標準」，納入三班護病比擬，並於年底前預告。然而，6大醫院工會認為，衛福部設置2至3年的緩衝期已經超過當初總統賴清德承諾的政策上路時間，且修訂子法與調整作為母法的「醫療法」內容不衝突，呼籲衛福部仍應透過相關修法確保執行面重要環節到位。

各界持續關注三班護病比入法進度，衛福部長石崇良昨指出，衛福部近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，討論護理師與各類醫事人員人力議題，三班護病比將是首項議題，預計最快6月第一次召開會議，且衛福部規劃年底前預告修正「醫療機構設置標準」，正式將三班護病比入法，但上路時間待議。

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然而，台大醫院企業工會等6大醫院工會透過聯合聲明指出，衛福部從三班護病比入法到正式上路，規劃設定2年以上的緩衝期，但當初賴清德曾在2023年承諾，2年內會讓三班護病比入法並執行，如今已經超過期限，且2029年相關政策已經改由下任總統及行政團隊統籌，形同背棄政見、擺明推諉卸責。

工會認為，三班護病比總體達標率已近8至9成，各項條件均已成熟穩定，衛福部應加速入法與實施期程，且「醫療機構設置標準」為「醫療法」子法，修訂子法可確保未來的執行彈性與修改效率，但母法同樣存在討論空間，彼此並不衝突，衛福部應考慮如何同步修訂以確保執行到位。

另對於昨日7大醫界團體主張應以「全年全班」為均值基準，護理師公會全聯會強調「無法接受」，工會則指出，醫療業界有多種職類、身處不同醫療單位與年齡世代，工作資歷也有所差異，對同一個政策有不同的想法和表態，但工會無法接受前述團體貿然以「醫界」「護理界」自居，忽略醫療業界多元聲音。

工會強調，衛福部應考慮如何納入基層工會及一線護理人員的意見、參與實質決策，並確保未來執法過程中的督導、裁罰乃至停業執行到位，同時應避免地方衛生機關有球員兼裁判的狀況，透過「醫療法」修訂整合、精進執行面的重要環節。

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