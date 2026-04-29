全球首創！北榮導入「一肉一碼」智慧系統 護理師減壓有感

台北榮總導入AI護理交班系統，減輕護理師紀錄負擔。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2026國際護師節強調「有護理師才有未來，賦能護理師，拯救生命」。台北榮總推智慧護理，手術室導入全球首創的「一肉一碼」檢體數位溯源系統，每年可省1142小時人工作業時間、減少3.6萬紙張用量，兼顧效率與永續；病房端的護理師現在也使用AI交班，透過系統裡高速的「北榮腦」雲端運算功能，只要花3秒就能整理好8小時的護理紀錄。

凸顯護理人力不僅是醫療體系的核心，更是提升全球健康與生活品質的重要關鍵。台北榮總率先以科技導入臨床，建置智慧護理資訊系統，從手術室到病房交班全面升級，透過AI與數位管理，讓護理師「減負擔、顧品質」，也為病人安全加上多重保障。

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在手術室端，北榮打造全球首創的「一肉一碼手術病理檢體智慧管理系統」，將傳統仰賴人工辨識的流程，轉為數位標籤與精準溯源管理。護理長袁秋榮表示，「病理檢體」是醫師診斷與後續治療的重要依據，任何環節失誤都可能影響醫療判斷。透過此系統，每一份組織檢體都擁有專屬代碼，從手術台取出、開立醫囑、送往病理部的每個步驟，皆納入閉環管理，確保流程透明且可追蹤。

這套「一肉一碼」系統不僅提升安全，也帶來顯著效益。院方統計，每年可節省1142.2小時人工作業時間，減少超過3.6萬張A4紙張使用量，等同約1.2層樓高度的紙張堆疊，碳排放量更相當於一輛汽車繞行台灣1圈（約1200公里）。在提升醫療品質的同時，也兼顧環境永續與ESG目標。

而在病房端，護理師最有感的改革，則來自AI交班系統。護理師蕭韜文指出，臨床護理工作節奏緊湊，交班前仍需花費大量時間整理8小時內的照護紀錄，包括護理評估、輸出入量（I/O）、傷口與管路狀況、檢驗報告追蹤及用藥反應等，對新進護理師而言更是沉重壓力來源。

為解決這項長期痛點，北榮透過雲端運算平台「北榮腦」，於115年3月正式上線「AI護理交班及護理病程紀錄功能」。護理師只需一鍵啟動系統，AI便能在3秒內自動整理出8小時的照護重點，完整呈現病人狀況與變化，大幅降低遺漏風險。

院方形容，這項技術等同「3秒淬鍊8小時護理」，讓護理師從繁瑣文書中解放，將時間回歸到最核心的臨床照護。蕭韜文強調，AI不是取代人力，而是協助護理師更精準掌握病情，進一步提升照護品質，實踐以病人為中心的護理價值。

北榮以科技賦能護理，呼應國際護師節主題。（記者侯家瑜攝）

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