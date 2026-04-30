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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

中榮與東京大學研究發現 胰島素阻抗提前測出12種癌症

2026/04/30 11:54

台中榮總數位醫學部主任陳信華（圖）指出，胰島素阻抗與至少12種癌症風險上升具有顯著關聯。（記者黃旭磊攝）

台中榮總數位醫學部主任陳信華（圖）指出，胰島素阻抗與至少12種癌症風險上升具有顯著關聯。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台日抗癌研究團隊有突破！台中榮總與日本東京大學團隊發現，胰島素阻抗與至少12種癌症風險上升具有顯著關聯，其中，子宮內膜癌風險增幅達134%最高，腎癌也達55.7%，提供婦女及成年男性抗癌新徑，中榮醫師陳信華提醒，每週進行2小時半有氧運動及重訓，能改善胰島素阻抗。

台中榮總與日本東京大學歷時2年半研究，發表共同研究成果，只需運用9項臨床參數，即可預測民眾是否具有胰島素阻抗，而胰島素阻抗與至少12種癌症風險上升具有顯著關聯，整體風險平均增加約25%，這項研究於2026年2月發表於國際期刊「Nature Communications」。

台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳信華說，團隊利用中榮開發「AI-IR」人工智慧預測工具，並進一步分析胰島素阻抗患者罹患心血管疾病與癌症風險，當身體有胰島素阻抗時，身體為了控制血糖分泌更多胰島素，使脂肪更易堆積，進而刺激子宮內膜細胞增生，包含腫瘤細胞在內。

中榮醫療團隊為民眾進行胰島素檢測。（院方提供）

中榮醫療團隊為民眾進行胰島素檢測。（院方提供）

這項研究統計歐洲37萬多名參與者，年齡介於40至69歲，發現與胰島素阻抗高度相關的癌症及風險比，包括腎癌55.7%、食道癌46.4%、胰臟癌29.1%、大腸癌17.6%與乳癌13.5%，另有腎盂癌、小腸癌等也被發現存在潛在關聯。

陳信華醫師建議，民眾應更加重視代謝健康，除了監測糖化血色素，維持高纖植物性飲食，每週進行2小時半有氧運動，加上2天重量訓練，不僅能改善胰島素阻抗，更是預防心血管疾病、糖尿病及多種癌症有效方法。

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