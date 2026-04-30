健康網》眼周長皮蛇不能拖！ 醫警3眼疾傷視力：嚴重恐失明

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，眼部帶狀疱疹可能造成角膜炎等併發症，若延誤治療，嚴重甚至可能導致視力損傷，甚至失明；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，不少人以為只是皮膚起水泡、紅疹疼痛，但若病毒侵犯眼周，恐怕不只是皮膚問題。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，眼部帶狀疱疹可能造成角膜炎、葡萄膜炎、視神經炎等併發症，若延誤治療，嚴重甚至可能導致永久性視力損傷，甚至失明。提醒皮蛇若長到眼周，出疹後72小時內是治療關鍵，應盡快就醫接受治療。

皮蛇侵犯眼周3大傷害

粘靖旻於臉書粉專發文表示，帶狀疱疹（皮蛇）不只是皮膚問題，尤其皮蛇長到眼周，若處理不當，恐會造成以下3大眼睛傷害：

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●角膜炎—最常見也最傷視力

病毒沿著三叉神經侵犯角膜，造成角膜發炎、潰瘍，嚴重時留下永久性角膜疤痕混濁。視力模糊、畏光、眼睛劇痛是最典型的症狀。最危險的地方，在於角膜炎可能在皮疹出現後數週才發作，皮膚看起來已經好了，眼睛的傷害才正要開始。

●葡萄膜炎—眼球內部的發炎反應

病毒引發眼球內部的免疫反應，造成虹膜、睫狀體發炎，眼睛會持續紅、痛、畏光，視力明顯下降。葡萄膜炎若反覆發作，可能導致青光眼或白內障提早出現。

●視神經炎—最嚴重的併發症

病毒沿神經路徑一路攻到視神經，造成視神經發炎水腫。症狀是視野突然缺損、顏色看起來變淡、視力急速惡化。這是眼部皮蛇裡最需要緊急處理的情況，黃金治療時間以天計算，而不是以週計算。

眼周皮蛇治療3階段

粘靖旻指出，眼周皮蛇治療大致可分為下列3期程：

●急性期（出疹後72小時內）—這個時間窗口最關鍵

抗病毒藥物（Acyclovir或Valacyclovir）必須在72小時內開始使用，才能有效抑制病毒複製、減少眼部神經的後續傷害。同時需要眼科介入，評估角膜、眼壓、眼底狀況，視情況加上抗病毒眼藥膏或類固醇眼藥水控制發炎。

●恢復期—耐心照顧，不能急

定期回診追蹤角膜癒合狀況和眼壓變化，類固醇眼藥水長期使用可能讓眼壓升高，需要監控。此外，應避免強光刺激，外出戴UV400太陽眼鏡保護正在修復的角膜，維持充足睡眠和營養支持免疫系統，補充B群、維生素C、鋅，都有助於神經修復。

●後期神經痛

皮疹消退後，眼周神經痛（帶狀疱疹後神經痛）可能持續數個月甚至數年。這不代表病毒還在活動，而是神經受損後的修復訊號。神經修復的營養補充，以維生素B12為核心，必要時，建議可尋求神經科配合止痛藥物治療。

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