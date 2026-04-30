高雄口腔癌死亡佔全國1成4 衛生局呼籲做口腔黏膜篩檢

口腔黏膜檢查全程僅需約1分鐘，若發現口腔癌徵兆，早期治療效果佳。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2023年全台有3610人因口腔癌死亡，新增個案8522人，其中高雄市死亡人數為497人，佔全國近1成4，新發生更多達1167人。由於基層勞動族群口腔癌罹患率高於其他職業，高雄市衛生局呼籲，有吸菸、嚼食檳榔習慣的勞工，利用勞動節假期為自己預約公費口腔癌篩檢，及早發現和治療。

口腔癌為我國癌症10大死因之第6位，其中9成為男性，平均發生中位數為60歲，但由於口腔癌與檳榔嚼食習慣高度相關，且發病年齡有年輕化趨勢，對正值勞動力黃金期男性來說，是健康一大威脅。

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高雄市衛生局指出，多項資料顯示，我國建築工程業、運輸業、漁撈業、金屬製品製造及食品製造業，因口腔癌死亡人數最多。此類勞工因工作壓力或提神需求接觸檳榔，卻未意識到對身體的長期傷害。不過口腔癌若能早期發現，治療效果佳，但延誤就醫，往往需承受更複雜的手術與復健，甚至影響說話與進食能力，對家庭與孩子造成深遠影響。

衛生局分享，1名口腔癌病友國中時因一時好奇開始嘗試吃檳榔，成年後外出工作便持續嚼食檳榔長達40年，近期因口腔出現白斑就醫，診斷為口腔癌第4期，手術後僅能透過鼻胃管進食，人生產生巨變，提醒國、高中生，千萬不要接觸檳榔。

針對30歲以上有吸菸或嚼檳（含已戒檳）習慣的民眾（原住民18歲以上），政府提供每2年1次的免費口腔黏膜檢查公費篩檢，衛生局強調，專業醫師視診全程僅需約1分鐘，建議請符合資格民眾攜帶健保卡至轄區耳鼻喉科或牙科診所篩檢。

向檳榔說不！（高雄市衛生局提供）



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