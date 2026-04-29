自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區2期工程 今上梁

2026/04/29 16:04

新竹台大分院生醫醫院竹北院區今天舉行２期工程上梁典禮。（記者黃美珠攝）

新竹台大分院生醫醫院竹北院區今天舉行２期工程上梁典禮。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區2期工程今天（29日）上梁，象徵該院主體結構工程邁入重要里程碑，工程總經費約25.73億元，計畫明（2027）年4月竣工，並於同年底進駐，未來採空橋串聯1期醫療大樓方式，擴充整體醫療、教學與研究資源，形塑完整醫療園區，提升大新竹的急重症照護跟整體醫療服務量能。

院方表示，2期工程規劃地上9層、地下2層，將設置國際會議廳、健康管理中心、智慧醫療創新中心以及教學研究空間等設施，並透過空間調整與資源配置，用空橋串連１期醫療大樓，完竣後將使１期逐步新增216張急性與一般病床，提升住院照護與急重症服務能量及民眾就醫便利性。

今天的典禮由台大副校長楊志新擔任主祭，跟台大醫院院長余忠仁、新竹臺大分院長洪冠予、副院長蔡孟昆等一起上香、祝禱並完成上梁，科管局長胡世民、新竹市副市長邱臣遠、以及縣府衛生局副局長黃秀蕙等都在場觀禮。

楊志新說，竹北院區2期完工後，將成為結合臨床照護、人才培育與醫學創新的重要據點，串聯醫療照護、臨床教學以及科研能量，讓高品質醫療服務與城市發展並進。

余忠仁則說，竹北院區2期順利上梁，代表台大醫療體系在桃竹苗生活圈的醫療量能持續擴充，區域布局逐步成形。而面對高齡化趨勢，以及桃園、新竹縣市人口持續成長，急重症照護需求日益增加，未來他們將持續透過跨院區整合、人才培育以及臨床研究合作，攜手各分院強化醫療品質與服務量能。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區２期工程計畫明年４月竣工。（記者黃美珠攝）

新竹台大分院生醫醫院竹北院區２期工程計畫明年４月竣工。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中