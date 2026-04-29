新竹臺大分院生醫醫院竹北院區2期工程 今上梁

新竹台大分院生醫醫院竹北院區今天舉行２期工程上梁典禮。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區2期工程今天（29日）上梁，象徵該院主體結構工程邁入重要里程碑，工程總經費約25.73億元，計畫明（2027）年4月竣工，並於同年底進駐，未來採空橋串聯1期醫療大樓方式，擴充整體醫療、教學與研究資源，形塑完整醫療園區，提升大新竹的急重症照護跟整體醫療服務量能。

院方表示，2期工程規劃地上9層、地下2層，將設置國際會議廳、健康管理中心、智慧醫療創新中心以及教學研究空間等設施，並透過空間調整與資源配置，用空橋串連１期醫療大樓，完竣後將使１期逐步新增216張急性與一般病床，提升住院照護與急重症服務能量及民眾就醫便利性。

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今天的典禮由台大副校長楊志新擔任主祭，跟台大醫院院長余忠仁、新竹臺大分院長洪冠予、副院長蔡孟昆等一起上香、祝禱並完成上梁，科管局長胡世民、新竹市副市長邱臣遠、以及縣府衛生局副局長黃秀蕙等都在場觀禮。

楊志新說，竹北院區2期完工後，將成為結合臨床照護、人才培育與醫學創新的重要據點，串聯醫療照護、臨床教學以及科研能量，讓高品質醫療服務與城市發展並進。

余忠仁則說，竹北院區2期順利上梁，代表台大醫療體系在桃竹苗生活圈的醫療量能持續擴充，區域布局逐步成形。而面對高齡化趨勢，以及桃園、新竹縣市人口持續成長，急重症照護需求日益增加，未來他們將持續透過跨院區整合、人才培育以及臨床研究合作，攜手各分院強化醫療品質與服務量能。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區２期工程計畫明年４月竣工。（記者黃美珠攝）

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