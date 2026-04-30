國健署績優健康職場評選開跑 納慢性病控管、下修門檻擴大參與

國健署長沈靜芬邀請企業，一起參與績優健康職場評選活動。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕響應「健康台灣」政策，國民健康署今年以「智慧健康、永續職場」為主軸，結合勞動部職業安全衛生署、運動部全民運動署，擴大辦理「績優健康職場與優良推動人員評選活動」，除下修參與門檻、鼓勵中小企業加入，也新增「助慢性病控管」的工作對策，盼帶動企業投入員工健康管理，強化整體職場健康量能。

國民健康署長沈靜芬致詞表示，國人多數時間在職場度過，健康不應僅停留在知識宣導，應讓「健康與活動」融入工作環境與日常生活；她指出，台灣中小企業占比極高，在資源有限下推動健康職場並不容易，因此制度設計朝「降低門檻、容易入手」方向優化，讓企業願意啟動健康管理。

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她強調，「國人的健康就是國家的韌性，員工的健康就是公司的資本」，並指出隨AI時代來臨，如何將科技應用於健康管理、協助員工掌握風險與改善行為，將是未來重要方向。

國健署社區健康組組長劉家秀指出，台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破2成，勞動人口也隨之老化，45至64歲族群占比已由2022年的43%逐步上升，推估至2070年將接近5成，慢性病風險隨年齡增加而提高；目前十大死因中已有7項為慢性病，包括癌症、心血管疾病及糖尿病等，而吸菸、不健康飲食、過量飲酒及缺乏運動為主要危險因子。此外，國內過重與肥胖比例已達5成，男性更高達6成，顯示職場健康管理刻不容緩。

劉家秀指出，考量國內以中小企業為主體，今年評選新增「健康促進啟動職場」，適用於員工人數99人（含）以下事業單位，透過簡化申請與降低門檻，鼓勵企業從盤點健康風險著手，逐步建立健康管理制度，並導入改善措施。

在評選項目上，今年設置7大類獎項，也在「群體健康守護獎」中新增「慢性病群體」，鼓勵企業提供慢性病員工彈性工時、遠距工作等支持，協助持續就醫與控制病情，避免因工作影響治療。

國健署長沈靜芬（前排右3）宣佈績優健康職場評選開跑。（記者羅碧攝）

此外，國健署持續與勞動部職業安全衛生署合作推動健康職場，並首度與運動部全民運動署合作，將「運動企業認證」納入評選加分機制，透過跨部會資源整合，強化職場健康推動力道。

在實務應用方面，現場邀請宏碁資訊分享，透過AI與數位平台建立員工健康資料，並依健康指標進行紅黃綠分級管理，結合AI進行風險初篩，員工可透過APP即時記錄運動與身體數據，系統提供回饋與提醒，持續優化健康行為。

宏碁資訊亦結合ESG理念推動健康促進活動，包括「6811大健走」及減重計畫，共計95人參與，總減重達88公斤、腰圍減少485公分。

國健署強調，未來將透過跨部會合作與健康數據整合，讓健康管理由「被動預防」走向「主動精準」，並將健康促進從職場延伸至家庭與社會，評選活動已正式啟動，邀請企業參與。

國健署長沈靜芬（右2）指出，勞工每天有超過1/3的時間在工作場所度過，鼓勵企業一起照顧員工身心健康。（記者羅碧攝）

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