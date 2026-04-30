男子癌末10公分直腸癌破裂侵犯泌尿系統 骨盆複雜手術重獲新生

醫療團隊進行骨盆複雜腫瘤根除手術。（黃晟瑋醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕61歲的王先生一年前確診罹患巨大局部晚期直腸癌，腫瘤已侵犯到泌尿系統，腫瘤一度破裂引發致命性的會陰部壞死性筋膜炎，中國醫藥大學附設醫院直腸外科醫師黃晟瑋評估後先為他進行抗生素治療、感染控制、營養支持，體力恢復後接受「骨盆複雜腫瘤根除手術」，重建永久性人工肛門與泌尿造口，成功清除腫瘤，生活也恢復自理。

黃晟瑋表示，當直腸癌或其他骨盆腔腫瘤侵犯多個器官，一般腫瘤根除手術已不足以將腫瘤切除乾淨，此時需要更大範圍的手術，則為骨盆複雜腫瘤根除手術，這是少數局部晚期癌症中，仍有機會達到完全切除腫瘤、甚至長期存活的治療方式。

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但這類治療需要高度整合的多專科團隊、完整的術前評估、感染控制、營養與復健支持，以及有經驗的手術團隊。

王先生罹患巨大局部晚期直腸癌。（黃晟瑋醫師提供）

王男的巨大直腸癌腫瘤有10公分，腫瘤破裂引發會陰部壞死性筋膜炎，緊急清創與感染治療後，接受放化療，腫瘤局部縮小，但因體力支撐不住，一直未手術切除腫瘤，僅口服化療及保守治療，身體每況愈下，反覆泌尿道感染、發燒、虛弱與營養不良。

後來王先生轉診到中國附醫，黃晟瑋認為治療策略第一步不是手術，而是控制感染與改善身體狀況，經過抗生素治療、感染控制、營養支持等調整，王先生體力逐漸恢復，由於腫瘤穩定，沒有遠端轉移，也無明顯惡化，經多外科團隊討論後認為可透過手術根除腫瘤。

王先生接受骨盆複雜腫瘤根除手術，包括全直腸與肛門、膀胱與攝護腺切除，以及骨盆腔淋巴結清除、部分薦骨神經切除、會陰部受侵犯軟組織廣泛切除 ，並且建立永久人工肛門與泌尿造口，整形外科也為他進皮瓣重建會陰部傷口，手術龐大且複雜，手術順利完成。

黃晟明表示，王先生術後在完整照護下，學會照顧人工肛門與泌尿造口，出院前成功下床行走，生活回可以自理。病理報告顯示腫瘤切除邊緣是乾淨的，代表腫瘤已被完整切除，目前在門診持續追蹤，生活品質穩定。

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