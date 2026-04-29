勞動節新北多數醫院門診暫停 6家門診照常

新北市衛生局公布勞動節連假的醫院看診情形。圖為新北市立聯合醫院掛號櫃檯。（圖由新北市衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕今（2026）年勞動節連假自5月1日起至5月3日共計3天，新北市衛生局今（29）天公布各醫院的連假看診情形，其中勞動節當天（5月1日），多數醫院門診暫停，不過耕莘醫院、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院等6家醫院，門診仍照常服務，樹林仁愛醫院、台北醫院、樂生醫院提供部分門診服務。

連假第2天為週六，新北市大部分醫院維持平時週六時段門診服務，但要注意淡水馬偕醫院、宏仁醫院、台大金山分院、汐止國泰醫院、市立聯合醫院、亞東醫院等6家醫院門診暫停服務；連假最後一天適逢週日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時作業。

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此外，為便利民眾就醫，新北市假日輕急症中心UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）將於5月2日至5月3日提供急、門診服務。連假期間民眾如需就醫，建議先致電醫院查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署網站查詢。

衛生局提醒，天氣逐漸轉熱，連假出遊應做好防曬措施，並注意防範蚊蟲叮咬，若有發燒或呼吸道症狀，建議在家休息。

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