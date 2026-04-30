自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃素怕缺蛋白質 營養師教4類人這樣替換吃

2026/04/30 07:21

好食課營養師楊婷貽表示，4族群吃素想要補足蛋白質，可以工作活動量、體重為原則，替換計算每日應補充的植物蛋白質分量，就吃得營養又均衡；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師楊婷貽表示，4族群吃素想要補足蛋白質，可以工作活動量、體重為原則，替換計算每日應補充的植物蛋白質分量，就吃得營養又均衡；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃素近年已成為熱門健康飲食趨勢之一，不過，不少人也擔心缺乏蛋白質。對此，好食課營養師楊婷貽（Christina） 建議，素食想要補足蛋白質，4大族群可以工作活動量、體重為原則，替換計算每日應補充的植物蛋白質分量，蔬食也能吃得營養又均衡。

4族群蛋白質怎麼吃

一天要吃多少蛋白質？楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文指出，成人依據不同工作、活動形態，大致可區分為以下4族群，所需蛋白質也大不同：

成人輕度活動：長時間坐著或靜態的工作，如辦公室上班族，每天每公斤體重建議吃1.1克蛋白質，如：50公斤成人要吃55克蛋白質。

成人中度活動：從事機械操作或是做家事等工作，或是有定期做部分肌力訓練，每公斤體重建議吃1.2-1.5克蛋白質，如：60公斤成人要吃72-90克蛋白質。

成人重度活動：從事農耕或建築等需極大體力活的工作，或有做高強度重訓，目標為增肌者，每公斤體重建議吃1.5-2.0克蛋白質，相當於70公斤成人要吃105-140克蛋白質。

老年人：目前建議70歲以上老人，若無特殊須限制蛋白質量的疾病，每公斤體重需要吃到1.2克蛋白質，以預防肌少症或衰弱症。

一份蛋白質換算法

楊婷貽表示，一份蛋白質（7克）大約就是一顆雞蛋，或是1/3掌心的肉塊大小。對照常見植物蛋白質份量，大約等於毛豆3湯匙（50克）；傳統豆腐2格（80克）或是市售盒裝約1/4-1/5盒；嫩豆腐市售半盒（140克）；三角油豆腐2小塊（55克）；市售生豆包半片（30克）；干絲半碗（40克）；黑豆干1/3片（35克）；五香豆乾4/5塊（35克）；小方豆干1又1/4片（40克）；豆漿4/5杯（190毫升）；麵腸1/3條（35克）；烤麩1.5塊（35克）；市售素雞約半根（40克）；素香鬆：4湯匙（25克）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中