健檢好好看》LCX 80％狹窄不可逆 醫2戰略介入

​國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔表示，LCX 血管鈣化 80%雖不可逆，仍能夠介入治療。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕​國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔在臉書粉專「心臟Worker 曾國翔醫師」表示，他曾被詢問：「血管鈣化可逆轉嗎？我的健檢報告上說，有一條 LCX 血管鈣化 80%。」​看到報告上寫著「鈣化」和「80%狹窄」，很多人心裡一定會立刻響起警報。

血管鈣化，可以「逆轉（溶化）」嗎？

​曾國翔表示：醫學上，已經形成的嚴重鈣化是「不可逆」的，目前沒有任何藥物可以把它溶掉。​大家可以把血管想像成家裡的老舊水管。所謂的「鈣化」，就是血管壁因為長期的老化、高血壓、糖尿病或慢性發炎，慢慢長出了像「石頭」或「鐘乳石」一樣硬的結構，叫做「血管骨化」。

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既然它已經變得像骨頭一樣硬，吃藥是無法讓石頭消失、變回嬰兒時期那種柔軟血管的。雖然不能溶化石頭，仍有辦法控制。

LCX 鈣化 80% 該怎麼辦？

​曾國翔表示，「LCX」是我們心臟三條主要高速公路之一的「左迴旋支」，負責供應心臟側邊與後壁的血液；塞了80%已經達到了「重度狹窄」。心臟科醫師有「內外夾攻」的兩大戰略：

●​心導管室的「重機具開路」（介入治療）：如果你平常走路、爬樓梯已經會覺得「胸悶、喘不過氣」，代表這 80% 的阻塞已經讓心肌嚴重缺氧了。這時​曾國翔會建議做心導管手術。因為血管是「石頭（鈣化）」，如果只用普通的氣球去撐，通常效果不彰；心血管介入醫師就會動用裝備。

​鑽石旋磨術（Rotablator）： 用一顆帶有鑽石微粒的超高速小鑽頭，把血管裡的石頭磨成極細的粉末。

​震波氣球（Shockwave IVL）：在血管裡發出超音波震波，把石頭「震出裂痕」。把石頭磨碎或震鬆後，我們就能順利放進「塗藥金屬支架」，把原本只剩20%的通道，重新撐回 100%。

●​吃藥防守，鎖死「活火山」（藥物）：雖然吃藥不能把鈣化溶掉，但「按時吃降血脂藥（把壞膽固醇 LDL 降到極低）與抗血小板藥」很重要。鈣化的石頭通常是穩定的「死火山」；真正會引發急性心肌梗塞的，往往是石頭旁邊那些剛剛長出來、油膩膩的「軟斑塊（活火山）」。吃藥可以把脂肪抽乾，讓軟斑塊縮小，防止血管繼續塞到 90%。

​曾國翔建議，若報告的狀況看來危險，帶著報告到心臟內科門診。醫師會根據您有沒有胸悶症狀，以及進一步的心電圖等檢查，來決定現在是要「吃藥保養」，還是該「進導管室開路」。

​​國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔表示，「LCX」是我們心臟三條主要高速公路之一的「左迴旋支」，負責供應心臟側邊與後壁的血液。80%狹窄已經達到了「重度狹窄」的標準。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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