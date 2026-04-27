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健康網》美國低價花生要來了！ 醫揭「致癌毒素」生成條件

2026/04/27 21:13

美國花生零關稅搶市，彰基提醒，別因甜甜價過度囤貨，要小心保存，以免孳生黃麴毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國花生零關稅搶市，彰基提醒，別因甜甜價過度囤貨，要小心保存，以免孳生黃麴毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國花生將以「零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）」去殼價格將低至每公斤 57元（台斤為34.2元），是台灣花生價格的4成。不過，國人酷愛國產花生的口感，市佔率為75%，主打新鮮、在地，尤其9號、11號品種，是市場搶手貨。

根據彰化基督教醫院衛教資料指出，花生油脂含量高，含有44-50%的油脂，22-30%的蛋白質，18%的碳水化合物，3%的礦物質及少量維生素。雖然花生是「好的油脂」，但仍然須注意油脂每公克可產生9大卡的熱量，需特別注意花生的隱形熱量。

美國低價花生將壓境，不過，農業部今晚表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，而國產花生的市占率高達75%，是國人的第一選擇，美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。

彰基指出，不要看到花生甜甜價就開始囤貨，要避免花生遭受黃麴毒素，儘量保持籽粒完整性，並藉著適當控制水分、濕度及氧氣含量，防止黃麴菌生長，避免黃麴毒素產生。

若溫度範圍在30-38℃間，水分含量超過15%或濕度在80%以上，容易引起黃麴菌之生長，彰基指出，外型受損的花生在相對濕度85%時，有可能有黃麴毒素產生，完整的籽粒要在相對濕度87-89%黃麴毒素才容易產生。

另外，彰基提醒，市面上花生製品百百種，有調味花生、無調味花生、油炸花生。調味花生通常有芥末、梅子、蜂蜜、咖哩、黑胡椒、鹽酥等口味，通常這些花生會經過油炸，加入糖再加入調味料。而無調味花生通常是採取烘烤，無鹽、無調味，直接吃可品嚐花生的味道。因此調味花生較無調味花生的熱量來的更高。

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