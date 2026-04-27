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健康網》滷味別亂夾！ 高熱量前5名曝光 雞屁股奪冠
〔健康頻道／綜合報導〕吃滷味想補充蛋白質，卻擔心熱量爆表？好食課營養師李宜樺（Anna）分享，常見滷味食材中，以每份蛋白質為7克計算，40克的滷蛋白和雞胗，熱量都只有35大卡，屬於低熱量、高蛋白質；而熱量偏高的前5名滷味中，110克的豬大腸熱量為220大卡，排第2；排第一的則是許多人愛吃的雞屁股，80克熱量達360大卡；強調挑對種類，也能吃得低卡又增肌。
9種滷味增肌好選擇
李宜樺於臉書專頁「好食課」表示，以每份蛋白質（7克）來看，以下9種滷味食材不僅蛋白質含量足夠，熱量也控制得當，吃滷味增肌毫無壓力。因此，也較為推薦：
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●滷蛋白（40g）：35大卡。
●雞胗（40g）：35大卡。
●牛肚（60g）：35大卡。
●鴨血（120g）：35大卡。
●牛筋（35g）：40大卡。
●牛腱（30g）：45大卡。
●嘴邊肉（40g）：65大卡。
●小方豆干（40g）：65大卡。
●豬耳（30g）：65大卡。
9種滷味地雷須當心
至於9種滷味NG清單，李宜樺指出，以同樣補充7克蛋白質來說，熱量偏高，想要控制體重或減脂，攝取尤須注意：
●雞屁股（80g）：360大卡。
●豬大腸（110g）：220大卡。
●豬五花（50g）：185大卡。
●豬皮（35g）：170大卡。
●炸豆皮（40g）：155大卡。
●百頁豆腐（55g）：110大卡。
●油豆腐（55g）：90大卡。
●雞翅（40g）：85大卡。
●雞爪（35g）：75大卡，熱量上屬於黃燈區，但因為很容易一吃就吃5-6根，所以需要多加留意。
吃滷味3個小撇步
此外，李宜樺也提醒，吃滷味應掌握以下3個撇步，才能吃得均衡健康：
1.優先選擇低熱量的高蛋白質滷味。
2.注意份量，尤其是像雞屁股、豬大腸這類高熱量滷味，少量攝取為宜。
3.配合其他低熱量蔬菜，均衡飲食更健康。
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