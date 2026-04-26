健康網》眼睛出現白一圈不是白內障！ 醫曝這族群恐有心血管風險

眼科醫師齊育殿提醒，「角膜老年環」，屬於常見老化現象。若40歲前出現類似現象，建議檢查血脂與膽固醇數值。（圖取自眼科醫師齊育殿臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕照鏡子時發現黑眼珠邊緣出現白一圈，許多人第一反應以為是白內障惡化，甚至擔心需要手術。但眼科醫師齊育殿提醒，這種情況多數是「角膜老年環」，屬於常見的老化現象，不等於疾病。不過若出現在40歲以前，則可能與血脂異常有關，應進一步檢查評估心血管風險。

有些年長族群照鏡子發現黑眼珠邊緣白一圈，急著就醫評估是否為白內障，還擔心是否必須進一步開刀。齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，這不是白內障，而是「老人環」。這樣的情形在眼科門診相當常見，它的醫學名稱叫做「角膜老年環」（Arcus Senilis）。

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什麼是「老年環」？齊育殿說明，這並非發炎，也不是角膜病變，發生的原因為脂質（主要為膽固醇）沉積在角膜邊緣的深層組織，雖然名字有個「老」字，但它是老化的自然現象之一。關於老年環，民眾應該知道的3件事：

1.不影響視力

老年環是從角膜周邊開始沉積，不會延伸到角膜中心，因此不會遮擋視線。

2.無需特別治療

它本身不會對眼睛造成傷害，單純是外觀上的改變。

3.與白內障不同

哪些族群要小心？齊育殿提醒，雖然這在60歲以上的長輩中相當普遍，約60% 以上的人都有，一旦40歲以下的年輕族群出現這種現象，這時則稱為「青年環」，建議要進行抽血檢查。這可能是身體在提醒你2項警訊，包含：血脂、膽固醇水平可能過高，或是心血管系統需要加強注意。

齊育殿總結，黑眼珠周圍的白色光圈多半不是疾病，而是角膜老年環。但若出現在年輕族群，可能反映血脂異常風險，應及早檢查，避免釀成心血管事件風險。

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