健康網》日本醫師狂推「夜納豆」！ 專家揭「發威黃金時段」吃對效果翻倍

攝取納豆好處多多，食農專家韋恩指出，日本醫學界在倡導「夜納豆」，晚餐吃納豆，峰值剛好落在凌晨到清晨，也就是人類血液最容易凝固、心血管事件最常發生的那段時間。（取自「韋恩的食農生活」臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕很多人把納豆當早餐吃，但最近日本的多位營養師與醫師不約而同地倡導「夜納豆」，因為從營養生理學的角度看，納豆真正發揮威力的時機不是早上，而是晚上。

食農專家韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他指出，納豆最有名的成分是「納豆激酶」，它的作用不是吃完立刻發揮，而是大約4小時後才開始，效果延續10到12小時，也就是早餐吃納豆，峰值落在下午；晚餐吃納豆，峰值剛好落在凌晨到清晨，也就是人類血液最容易凝固、心血管事件最常發生的那段時間。

請繼續往下閱讀...

韋恩指出，納豆的夜間效益不只有血管。因為納豆含有色胺酸，色胺酸會在體內轉化成血清素，血清素在夜間再轉化成褪黑激素。一盒納豆等於幫身體備好合成睡眠荷爾蒙的原料。

此外，韋恩表示，納豆還有精胺酸，精胺酸能刺激成長荷爾蒙分泌，而成長荷爾蒙的分泌高峰就在入睡後的前3小時，身體組織修復、免疫調節都在這個時段發生。

根據農業知識入口網衛教資料指出，煮熟的大豆消化率僅約65%，但發酵成納豆後，在蛋白分解酵素作用下，蛋白質會水解為縮胺酸（peptides）與胺基酸。納豆菌對健康的益處如下：

●改善腸道健康：納豆菌能改變腸內細菌叢平衡，抑制有害菌，提高免疫力，改善便秘與下痢症狀。

●預防血栓與心血管疾病：分泌「納豆激酵素」（Nattokinase），可溶解體內血栓，預防血壓上升及中風。

●預防骨質疏鬆：減輕更年期障礙，幫助鈣質吸收。

●其他功效：改善特異性體質（如皮膚炎）、消除疲勞、解酒（宿醉）、減輕肝炎症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法