自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》日本醫師狂推「夜納豆」！ 專家揭「發威黃金時段」吃對效果翻倍

2026/04/26 18:23

健康網》日本醫師狂推「夜納豆」！ 專家揭「發威黃金時段」吃對效果翻倍

攝取納豆好處多多，食農專家韋恩指出，日本醫學界在倡導「夜納豆」，晚餐吃納豆，峰值剛好落在凌晨到清晨，也就是人類血液最容易凝固、心血管事件最常發生的那段時間。（取自「韋恩的食農生活」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人把納豆當早餐吃，但最近日本的多位營養師與醫師不約而同地倡導「夜納豆」，因為從營養生理學的角度看，納豆真正發揮威力的時機不是早上，而是晚上。

食農專家韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他指出，納豆最有名的成分是「納豆激酶」，它的作用不是吃完立刻發揮，而是大約4小時後才開始，效果延續10到12小時，也就是早餐吃納豆，峰值落在下午；晚餐吃納豆，峰值剛好落在凌晨到清晨，也就是人類血液最容易凝固、心血管事件最常發生的那段時間。

韋恩指出，納豆的夜間效益不只有血管。因為納豆含有色胺酸，色胺酸會在體內轉化成血清素，血清素在夜間再轉化成褪黑激素。一盒納豆等於幫身體備好合成睡眠荷爾蒙的原料。

此外，韋恩表示，納豆還有精胺酸，精胺酸能刺激成長荷爾蒙分泌，而成長荷爾蒙的分泌高峰就在入睡後的前3小時，身體組織修復、免疫調節都在這個時段發生。

根據農業知識入口網衛教資料指出，煮熟的大豆消化率僅約65%，但發酵成納豆後，在蛋白分解酵素作用下，蛋白質會水解為縮胺酸（peptides）與胺基酸。納豆菌對健康的益處如下：

●改善腸道健康：納豆菌能改變腸內細菌叢平衡，抑制有害菌，提高免疫力，改善便秘與下痢症狀。

●預防血栓與心血管疾病：分泌「納豆激酵素」（Nattokinase），可溶解體內血栓，預防血壓上升及中風。

●預防骨質疏鬆：減輕更年期障礙，幫助鈣質吸收。

●其他功效：改善特異性體質（如皮膚炎）、消除疲勞、解酒（宿醉）、減輕肝炎症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中