醫師動病人不動 上醫醫療服務隊深耕澎湖10年新增湖西據點

澎湖縣政府秘書長林文藻致贈感謝狀，給中國醫藥學院副院長高尚德。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國醫藥大學附設醫院「上醫醫療服務隊」跨海深耕澎湖，今年正式邁入第10載。不僅於白沙講美、西嶼赤馬及七美鄉實施全民健保中醫巡迴醫療服務，也走遍烏崁、外垵、鎖港、光明及鐵線等村里。為進一步完善偏鄉醫療版圖，今年義診足跡首度延伸至湖西鄉，今（26）日在湖西活動中心盛大舉行「中醫義診暨衛教宣導活動揭幕儀式」。

活動現場由中國附醫高尚德副院長和歐世宸主治醫師率隊進行中醫診療，亦有中醫養生講座、芳療舒壓及衛教宣導等活動，並特別備有中藥養生雞湯供民眾品嘗，大愛手服務團隊也到場共襄盛舉，提供氣功推拿服務。上醫醫療服務隊自今年4月起，固定於每個月第4個星期日駐地湖西活動中心。服務內容涵蓋中醫內科及傷科針灸，並同步推廣日常養生及中醫保健知識。

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上醫醫療服務隊深耕澎湖10年，足跡版圖踏進湖西。（記者劉禹慶攝）

秘書長林文藻表示，特別感謝中國附醫醫療團隊10年來走遍澎湖，以實際行動體現「病人不動、醫師動」的精神，解決離島就醫不便的難題。今年義診足跡正式踏入湖西鄉，讓湖西民眾也能就近獲得醫學中心等級的照護服務，未來縣府也將持續努力，攜手各大醫療體系，為澎湖構築更完善且安心的就醫環境。

衛生局長陳淑娟指出，中醫巡迴醫療及義診透過每個月固定駐點的服務模式，讓醫師能針對長輩的慢性疾病進行長期追蹤及照護，藉由衛教宣導強化民眾的日常保健意識，將「預防勝於治療」的觀念具體落實於社區，引導民眾更加重視自身健康。

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