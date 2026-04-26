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健康 > 杏林動態

雲林行動急診室2-1》每年千萬培訓高級救護員 災害現場就是行動急診室

2026/04/26 09:56

雲林縣連續3年每年投入千萬辦理高級救護技術員訓練，將急診室的醫療處置，提前在急救現場或救護車上。（記者黃淑莉攝）

雲林縣連續3年每年投入千萬辦理高級救護技術員訓練，將急診室的醫療處置，提前在急救現場或救護車上。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林專題報導〕「時間，是生命最殘酷的敵人！」第一線消防員最深刻的體悟。消防緊急救護出動，對到院前心肺功能停止（OHCA）患者，決定生死的關鍵不在醫院急診，而是在送醫前的「黃金救命期」。

雲林縣連續三年每年投入千萬元自辦「高級救護技術員訓練（EMT-P）」，將救護車升級為能搶命、能給藥的「行動急診室」，災害現場成為搶命第一線，成功降低A1（死亡）交通事故、OHCA存活率提高3倍。

參加高級救護技術員訓練學員學氣管插管。（雲林縣消防局提供）

參加高級救護技術員訓練學員學氣管插管。（雲林縣消防局提供）

雲林縣幅員遼闊，醫療資源不足又不均，過去A1交通事故件數偏高，OHCA存活率不理想，具護理專業背景的縣長張麗善認為，急救不僅要有設備，更需要專業人才撐，攜手台大醫院雲林分院開辦高級救護員訓練，參訓消防員要接受1296小時專業訓練，涵蓋理論及實務操作。

雲林縣消防局統計，雲林每年緊急救護出勤約3萬4000多件，從急病、中毒、孕婦急產，到車禍外傷、溺水、電擊與動物咬傷，案件型態多元且複雜。

消防局長林文山指出，依《救護技術員管理辦法》，消防員已具有中級救護員能執行基本處置，但高級救護員可進一步注射、給藥、氣管插管、電擊、體外心臟節律器操作，還有各地衛生局核定項目，雲林縣開放項目甚至超越六都，有針測減壓、到院前超音波及輸血等。

以OHCA患者為例，心肺功能停止，腦部缺氧約4、5分鐘即可能造成不可逆傷害，高級救護員除可執行高品質CPR，還能依患者狀況執行插管、建立骨針、靜脈輸液及給予藥物，必要時可輸血，等同將急診室醫療處置，提前在急救現場或救護車上做，跟死神搶時間，提高存活率及降低後遺症。

台大醫院雲林分院院長馬惠明是緊急醫療專家，他指出，高級救護員在知識深度和技術層次可輔導更多的病人，在資源不足地方尤為重要。

林文山表示，推動高級救護員制度後，OHCA患者存活率提升約3倍，A1交通事故也呈下降趨勢，顯示強化第一線救護能力能挽救更多生命。雲林現有81名消防員取得高級救護員資格，今年有24人培訓中，結訓後達105人，占全體消防員約21％，未來這批人力將配置至各鄉鎮市第一線，並擔任分隊「種子教官」，擴大整體救護能量，讓民眾在緊急時刻能獲得更即時、專業的處置。

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