健康網》吃太鹹不只傷血壓！胃癌風險升高 醫點名地雷食物

精準預防醫學會理事長張家銘表示，研究指出高鹽飲食與胃癌風險相關，最好留意滷肉飯、湯頭、醬料與加工食品中，一點一點累積過多鹽分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人自認平時吃得不鹹，卻可能不知不覺攝取過量鹽分。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究提醒，一項超過400萬人的資料顯示，吃鹽最多的人，胃癌風險接近增加1倍，最好留意滷肉飯、湯頭、醬料與加工食品中，一點一點累積過多鹽分。

吃得太鹹，正在慢慢改變身體健康！張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多民眾覺得自己應該吃得不鹹，只是沒有料到如果把一天的飲食看一遍，會察覺鹽分竟一點一點地從滷肉飯、湯頭、醬料、加工食品累積，甚至早已超過身體能負擔的範圍。

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張家銘說明，吃太鹹會改變味覺，口味變得越來越重，越來越需要刺激，久了之後，清淡反而變得沒有味道，而身體容易承受高鹽的影響。值得注意的是，一項超過400萬人的資料顯示，吃鹽最多的人，胃癌風險接近增加1倍。也就是說，這不是少數人的問題，而是生活方式長時間累積出來的習慣，這樣的習慣已嚴重損害民眾的健康。

張家銘提及，過多的鹽會讓胃的保護層會慢慢變薄，修復能力下降，外界刺激更容易進入。接著，致癌物更容易接觸細胞，發炎訊號也持續被推高，如果再加上幽門螺旋桿菌，整個環境就會更容易走向慢性發炎與癌變。而這一連串變化，並未有明顯徵兆，不會立刻讓人感覺不舒服。

事實上，身體對「鹹味」的感受，仍可調整。張家銘建議，當鹽分慢慢地降低，大約2-3週，舌頭會慢慢適應新味覺，重新感受鹹味真正的樣子，只需要一點點，就已經很有味道；食物本身的香氣，也會一層一層浮現出來。

張家銘總結，高鹽飲食的風險不是立即出現，而是在習慣中慢慢累積。從少一點鹽開始，重新找回味覺敏感度，不只是飲食調整，更可能是遠離胃癌風險的重要一步。

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