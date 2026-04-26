年輕人大腸癌暴增！不只飲食 研究在DNA抓到「環境線索」

最新研究指出，早發性大腸癌的成因除了飲食與生活習慣，環境暴露產生的DNA分子標記也呈現關聯；示意圖。（圖取自 shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕年輕人大腸癌持續增加，最新研究呈現出與環境暴露相關的分子線索。發表於《自然醫學》（Nature Medicine）的研究指出，部分年輕患者的腫瘤中出現與環境暴露相關的DNA「指紋」，屬於分子標記層級的觀察。

美媒《商業內幕》（Business Insider） 報導，這項研究由西班牙巴塞隆納「瓦爾德希布隆腫瘤研究所」（VHIO）計算生物學家索阿內（Jose Seoane）領導。研究人員透過DNA甲基化（DNA methylation）分析，在腫瘤中辨識出分子標記；這些標記主要出現在50歲以下患者樣本中，並與其居住地或工作環境的暴露條件相關。

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VHIO研究團隊進一步比對了美國七個州的數據與各地農藥使用情況。結果發現，在多種受測物質中，除草劑「毒莠定」（Picloram）的關聯信號最為顯著；這種化學物質自1960年代開發，在土壤中具有高度持久性。

研究觀察到，年輕患者的DNA標記與這類暴露相關，但在70歲以上的群體中並未發現同樣關聯。相關結果將環境暴露因素納入早發性癌症的討論範圍，與既有的肥胖、抽菸等影響因子並列。

針對這項線索，美國癌症協會（ACS）流行病學家西格爾（Rebecca Siegel）表示，這是探索新型環境暴露因素的重要進展，但目前仍屬初步發現。由於該研究屬於觀察性質，目前尚無法證明除草劑與癌症間的直接因果關係。

專家指出，現實中的環境暴露往往包含多種化學物質的混合作用，相關關聯性仍待進一步驗證。隨著大腸癌年輕化趨勢持續，美國已在2021年將建議篩檢年齡降至45歲。目前科學界正針對環境變數與健康指標進行多重研究，相關數據仍持續彙整中。

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