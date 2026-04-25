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健康 > 杏林動態

健康網》柯文哲探病掀議 名醫透露：新光不會懲處爆料護理師

2026/04/25 16:29

民眾黨創黨主席柯文哲至醫療院所看病歷惹議，台大醫院婦產科名醫施景中在臉書說，新光醫院的高層剛剛向他透露，醫院不會對這位護理師有任何所謂的懲處。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲至醫療院所看病歷惹議，台大醫院婦產科名醫施景中在臉書說，新光醫院的高層剛剛向他透露，醫院不會對這位護理師有任何所謂的懲處。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨創黨主席柯文哲22日晚前往新光醫院探視病患並進入護理站一事，引發醫護反彈。台大醫院婦產科名醫施景中在臉書說，新光醫院的高層剛剛向他透露，醫院不會對這位護理師有任何所謂的懲處。

施景中在臉書發文分享，他也回憶多年前往事，曾在台大婦科病房的事。一位婦女來開刀，術前要抽血，但是她血管很難抽。換人來抽之後還是抽不到，而且病患說抽血很痛，也是病患的兒子在護理站大聲咒罵醫護人員，干擾到醫療秩序。

後來，病患家屬一不做二不休，直接到對面的中正一分局控告醫師傷害，直接帶警察回來病房要捉人（傷害現行犯）。沒想到，警察真的來了，幸好這一切病患咆哮妨礙醫療秩序過程都被錄下來了，所以後來醫生端沒有任何的問題。

警政署高官深夜探病 常翹著腿問妹妹病情

施景中又分享另一則親身經歷的往事，自己當醫師的第2年。這位化療的病人，她哥哥是警政署高層，每次總是在晚上11點附近來到病房探視，然後翹著腿，要值班醫師來解釋她的病情。

晚上值班，一整個病房（有時候還要管到兩個病房），有許多醫囑要補，有許多文書作業要處理，有時候狀況不好的病人要急救。施景中表示，特別痛恨這種白天不來看，偏偏挑在人力緊縮的時候才來探視病人的家屬。何況值班醫師還不是負責這個病床的醫師，要去看冗長病歷，再去跟這個他也不認得的還翹著二郎腿的人報告，耽誤了處理其他病人的時間。

施景中指出，根據醫療法第72條規定，醫師不得透露病患隱私給第三者，除非有獲得病人授權。而這位「大官哥哥」坐在護理站裡面，對這位醫師的處理指指點點；如果他有要求當班醫師任何處置，也可能會違反了醫療法規。根據醫師法第28條，在執業登記醫療院所以外的地方執行醫療行為，必須符合醫師法規定，通常需經事先報准（緊急醫療行為除外）。

施景中認為，這些自稱「專家」，就可以進入醫護的工作場合「指導」，這不但妨礙了醫療工作，同時可能觸犯了許多法規。

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