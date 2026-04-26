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健康網》冰箱≠保險箱！孕婦吃剩菜竟喪命 專家警：小心「冰箱殺手」

2026/04/26 13:06

健康網》冰箱≠保險箱！孕婦吃剩菜竟喪命 專家警：小心「冰箱殺手」

李斯特菌可在冷藏環境繁殖，剩菜、熟食與切開水果都可能成感染來源。孕婦與高齡者務必小心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中國河南一名孕婦疑因食用冰箱剩菜感染李斯特菌，住院治療3個月後仍不幸離世，「冰箱殺手」再度引發關注。食農專家韋恩指出，不少人認為食物放進冰箱就能安心保存，但冷藏未必等於安全。孕婦及高齡者食用冰箱食物前務必徹底加熱，熟食冷藏別超過3天、切開水果24小時內吃完，生肉和海鮮密封保存，避免把冰箱變成病菌溫床。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，中國河南省一名35歲孕婦，吃了冰箱裡的剩菜後感染李斯特菌，住院治療3個月，在 35 歲生日後 2 天去世。李斯特菌的危險在於它違反了「低溫等於安全」的直覺。雖說大多數細菌在冰箱溫度下會停止生長，但是要小心李斯特菌可以在冷藏狀態繼續繁殖，冰箱對它幾乎沒有抑制效果，所以有人直接稱它「冰箱殺手」。

冰箱不是保險箱！李斯特菌最怕你忽略剩食風險

韋恩警告，李斯特菌不只存在生肉、海鮮，也可能藏在開封醬料、未密封熟食，以及切開冷藏的水果中，一旦保存不當，即使食物看似正常，也可能成為感染來源。

韋恩說明，對健康成人來說，感染李斯特菌通常只是輕微腹瀉和發燒，多數人不會特別在意。問題是在孕婦和高齡者身上。李斯特菌可以穿越胎盤直接感染胎兒，導致流產、死產、早產，新生兒死亡率接近30%。潛伏期最長達2個月，初期症狀像普通感冒，很容易被當成別的病處理，等到確診往往已錯過最佳治療時機。

民眾應該如何預防李斯特菌？韋恩建議以下3項預防原則：

1.孕婦和高齡者吃冰箱裡的食物前，一定要徹底加熱，不能只是微溫。

2.熟食冷藏不超過3天，切開的水果24小時內吃完。

3.生肉和海鮮密封保存，不要讓它們接觸其他食材。更重要的是，冰箱每個月至少清潔消毒1次。

韋恩總結，「放冰箱幾天再吃」是很多家庭常態，但若忽略保存期限與衛生管理，可能反而提高食物中毒風險，尤其高風險族群更應提高警覺。

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