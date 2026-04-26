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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

斷食不會善終 醫學會：一天一瓶點滴最舒適

2026/04/26 12:30

台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀強調，斷食不會帶來善終，也已經不是「自然死」。（記者林志怡攝）

台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀強調，斷食不會帶來善終，也已經不是「自然死」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕走向生命最後階段時，末期病患都會出現嚴重口乾、食慾降低的情況。台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀指出，已有研究顯示，對於嚴重缺水的末期患者，一天一瓶點滴有助於改善善終分數，沒有適量補充水分，反而會加劇臨終症狀，她也強調，斷食只會加速死亡，絕不會幫助患者「善終」。

對於末期患者的症狀表現，程劭儀說，末期患者會進入「五大皆空」、身體逐漸衰竭的狀態，身體代謝速度一定會減慢，也無法按照一般人的方式固定進食三餐，且每位末期患者都會出現極度口乾症狀，容易因脫水造成電解質失調，造成全身無力、手腳抽搐，並加劇意識混亂、譫妄等表現。

程劭儀提到，幾乎所有醫師都會遇到末期患者進食慾望降低時，家屬前來詢問是否能給病人打點滴的問題，但每個醫師的做法都不一樣，對於相關倫理困境也一直沒有共識，而台灣存在「不做餓死鬼」的文化，不給點滴可能被家屬興師問罪，點滴更被家屬視為「生命線」，代表患者仍未被放棄。

對於是否應該提供末期患者點滴的難題，程劭儀表示，台日韓跨文化的多中心研究顯示，相較於完全不給水分的末期病人，一天接受250至499毫升水分的患者善終分數最高，代表一天給予一瓶點滴有助於改善患者感受，且此時點滴的意義並非延長患者生命，而是減輕患者的痛苦。

程劭儀強調，安寧照護不是憑個人情感，而是憑科學證據執行，近年來坊間傳播的「斷食」做法，是逐漸完全斷絕任何食物與水分以致死亡，甚至以斷食為手段，加速死亡進程，因此「斷食不會帶來善終，也已經不是『自然死』」，當患者想吃，家屬與醫療團隊應該協助其進食，重視晚期患者營養、水分補充，也是為了改善患者舒適度。

台灣安寧緩和護理學會榮譽理事長邱智鈴也提到，曾有一位90多歲男性心衰竭個案，容易呼吸喘、進食嗆咳，家屬受到社會資訊影響，一度詢問是否不該讓父親繼續進食，護理團隊立刻介入，透過精確吞嚥評估，落實安全進食技能、口腔護理等做法，幫助老翁依據自己的意願進食。

「我們不強迫患者進食，但絕對禁止刻意禁止患者進食。」邱智鈴強調，安寧照護要做的不是選擇生命或死亡，而是捍衛生命最後階段，在不受人為介入前提下，平和且有尊嚴的自然過程，因此面對不同臨終照顧，都需要回到醫療基礎，才能提供患者最妥適的照顧。

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