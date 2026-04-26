健康網》鼻竇炎拖5天喪命！ 醫揭「5大警訊」：不是流鼻水那麼簡單

季節變換，感冒易上身，耳鼻喉科醫師王曜說，鼻腔內蓄膿感染大腦，非常罕見，只要生病的人要留自己是否有5項異狀出現，須盡快就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高中生鼻竇炎拖了5天，鼻腔內蓄膿感染大腦，開腦手術也救不回。耳鼻喉科醫師王曜說，這件憾事一出，引起不少罹有鼻竇炎的人恐慌，忽略感冒流鼻涕不管不顧，會不會致命？他表示，這類侵犯顱內這種嚴重併發症極其罕見，勿過度反應。

王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文指出，鼻竇的位置與眼窩、大腦僅有一線之隔（薄薄的骨板）。如果感染的細菌毒力強，或是病患免疫反應較弱，細菌確實可能穿透骨板，向上侵犯導致顱內蓄膿（硬腦膜下蓄膿），這會引發嚴重的顱內壓升高，甚至危及生命。

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確實，鼻涕顏色是一種警訊，但只是列為參考症狀，王曜指出，如果感冒或鼻竇炎症狀期間，出現以下狀況，請務必立即就醫：

●精神狀況極度變差：

退燒後依然萎靡不振、反應遲鈍，甚至出現嗜睡、難以坐穩。

●持續性高燒與全身不適：

發燒超過3天且沒有緩解趨勢。

●單側眼部或頭部異常：

出現「單側」劇烈頭痛、單側眼窩疼痛或眼皮紅腫。

●退燒後頭痛依舊：

即使吃了退燒藥，頭痛感依然持續且強烈。

●神經學症狀：

如注意力無法集中、言語表達困難、癲癇等。

王曜指出，對於過敏性鼻炎或感冒頻率高的族群，平時應多留意鼻腔健康。如果感冒症狀超過10天，或是症狀「突然轉劇」，建議及早找耳鼻喉科醫師進行詳細檢查。

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