健康網》周蕙靠類固醇撐唱全場！ 醫曝聲帶萎縮可逆4關鍵

周蕙靠著類固醇治療，頂住自己的聲帶不適。根據台北榮總衛教資料指出，有4個治療法，可讓她痊癒。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕擁有甜美嗓音的49歲周蕙在台北小巨蛋開唱，但到演唱會尾聲，自曝聲帶萎縮，可能是最後一次開唱。澄清醫院中港分院醫師林奐宇指出，感冒重症可能導致急性聲帶發炎、水腫，進而檢查出潛在的「聲帶萎縮」，若是單純現象，可使用藥物、發聲訓練恢復。

周蕙指出，上月底生日前夕染上感冒，當時仍抱病巡演，這場演唱會的隔天就「失聲」了，沒想到因聲帶萎縮之故，「聲音就像鋸子，一點都發不出來」她愈急愈出不了聲，急得她像熱鍋上螞蟻，幸好，在昨（25）日小巨蛋演唱會，順利完成。

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根據澄清醫院中港分院衛教資料，林奐宇表示，失聲達2-3週都不見好轉，應盡快就醫，別掉以輕心，不要以為放著慢慢好就好，他指出，透過喉鏡與喉部內視鏡檢查，並觀察聲帶外觀以及聲帶發聲的波動是否有異常，從中診斷出造成聲音沙啞的主因。

很多人都忽略聲音沙啞問題，林奐宇指 出，聲音的產生，是透過聲帶連動喉部皮層與肌肉群，因氣流通過聲門時，其聲帶將空氣產生的波動發出聲波，便有各種不同音調與音量，而聲音沙啞是指聲音出現了不正常變化，聲音沙啞原因各式各樣，其中包括可能是身體因自然老化所產生，或是因肌肉或神經的協調與張力出現異常變化，又或是聲帶萎縮引起。

根據台北榮總衛教資料指出，聲帶萎縮在不同的病人變異性很大，可補救的方法差異很大，必須再經由精密的喉內視鏡閃頻檢查和音聲檢查評估後才能決定最佳的治療方式，一般補救有4個方法：

●發音訓練：利用一些發音的技巧使得聲帶在發音時靠近一點，減少因為聲帶閉合不全所造成的氣流漏失。

●自體脂肪聲帶注射：通常在沒有疤痕的聲帶上才容易打得進去，可以讓萎縮的聲帶脹大一點，但是打進去的脂肪有可能被身體吸收掉。若是聲帶上有嚴重的疤痕組織或是聲帶溝，脂肪可能無法打進聲帶。

●自體脂肪或筋脈組織聲帶移植手術：在顯微鏡下先把聲帶溝或是疤痕沾黏移除後植入自體脂肪或筋脈組織來加大聲帶體積，移植的軟組織同樣有被身體吸收的可能性，若是病人有容易長疤的體質，聲帶可能結疤變硬。

●聲帶內移手術：利用矽膠或是人工血管等植入物由喉外植入將萎縮的聲帶往內推，以減少因為聲帶閉合不全所造成的氣流漏失，沒有植入物被吸收的問題，但是無法改善聲帶上的疤痕問題。

周蕙今天接著參加張清芳舉辦公益演唱會，昨天她先靠著類固醇治療，唱完全場。不過，她向粉絲承諾會接受治療到好，「我會繼續唱下去」的話一出，獲得演唱會觀眾如雷掌聲，她也邊哭邊唱完最後一首歌。

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