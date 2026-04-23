守護台灣之光！國家隊醫師桃園啟動國手級尖端醫療贊助

世界紀錄劍舞家蔡宏毅克服重傷再戰國際促成藝術家醫療支持計畫。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕長期深耕於運動醫學領域並照顧國家代表隊的疼痛整合治療專家王凱平，今（23）日宣布啟動「國手級尖端醫療贊助計畫」，並由不久前於《法國達人秀》演出的「即將成真火舞團」團長蔡宏毅見證，將共同守護台灣表演藝術家的國際競爭力。

世界紀錄劍舞家蔡宏毅（左）從肩傷斷裂到重返法國達人秀。（記者李容萍攝）

曾任亞奧運國家代表隊醫、也是桃園市悅衡整合醫學診所總院長的王凱平表示，此計畫以「國家隊級醫療團隊技術」為核心，結合思必瑞特生技研發的專利技術 PLTgel （血小板凍晶凝膠），計畫內容包含為超過20名台灣頂尖藝術表演者，提供每人2萬元的「高階物理治療額度」以及專業醫療支持，整體贊助總價值超過50萬元，期透過精準醫療，協助藝術家挑戰身體極限、在世界舞台發光。

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悅衡整合醫學總院長王凱平（左）攜手思必瑞特生技，啟動「國手級尖端醫療贊助計畫」，由「即將成真火舞團」團長蔡宏毅（中）見證。（記者李容萍攝）

此計畫的見證者、也是曾在義大利刷新劍舞金氏世界紀錄的「笑炎舞者」蔡宏毅說，繼接連拿下法國達人秀亞軍、太陽馬戲團特別獎之後，2024年，他在義大利於1分鐘之內，同時旋轉3把劍達28圈，成功創下世界紀錄。但於此同時，肩關節也因長期高強度訓練，面臨嚴重傷病。

蔡宏毅經超音波檢查，發現其3條旋轉肌袖肌腱複合性撕裂，棘上肌更是主要斷裂點，傷勢嚴重程度幾乎威脅其表演生涯，而這對一名藝術表演者而言，一旦因傷病無法站上舞台，內心是無比的惶恐；當王凱平告訴他，可透過疼痛整合治療助他再站上國際舞台，瞬間燃起期待與希望。

王凱平表示，對於極限表演者，治療目標不只是消炎止痛，更要重建身體挑戰巔峰的能力，尖端生技成為蔡宏毅復原關鍵，經採取PLT凍晶技術、多維度整合治療，讓蔡宏毅在2026年2月重返「法國達人秀」20週年紀念特輯，以巔峰狀態驚艷全場，獲得全體評審起立致敬。

蔡宏毅以自身康復的經驗，促成此次國手級尖端醫療贊助計畫，希望讓更多正受傷痛所苦的表演者能重獲新生。

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