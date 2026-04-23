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健康 > 抗老養生 > 運動復健

大甲媽遶境進香路途遠 物理治療系老師教你如何走好

2026/04/23 09:47

香客因背負許多隨身物品，導致上肢與頸部疲勞，前來接受弘光科大物治系學生貼紮服務。（弘光科大提供）

香客因背負許多隨身物品，導致上肢與頸部疲勞，前來接受弘光科大物治系學生貼紮服務。（弘光科大提供）

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境進香，弘光科技大學物理治療系副教授楊文傑率領18名學生，組成「與神同行勇腳防護隊」，提供香客專業的運動貼紮服務，師生發現香客們第一天即步行30公里左右，因長時間行走，造成小腿痠痛、關節腫脹及肌肉緊繃等問題，還有人因未慎選鞋襪，腳磨破皮又起水泡，安全防護的需求極為迫切。

弘光科大師生分析資料顯示，服務400人次中，香客年齡從10歲至88歲都有，其中以34歲至54歲的中壯年族群為主力，在貼紮部位需求的調查中，「小腿」需求位居首位，共計120人次，佔39%，顯示長時間步行對小腿肌肉負擔最重；其次依序為膝蓋、肩膀與頸部。

弘光科大物治系師生統計，香客在貼紮部位需求的調查中，「小腿」需求位居首位。（弘光科大提供）

弘光科大物治系師生統計，香客在貼紮部位需求的調查中，「小腿」需求位居首位。（弘光科大提供）

楊文傑指出，這反映了參與者在長途行走中，下肢關節與肌肉承受極大壓力，而上肢與頸部的疲勞，則是因為用背包背負許多隨身物品導致，同樣不容忽視，刕數民眾盼「緩解局部疼痛」，其次是「改善肌肉緊繃僵硬」。

楊文傑提醒後續想要加入進香行程的香客，要穿透氣、緩震的鞋款，並可加上排汗的壓縮束褲等運動服裝。若途中不幸發生急性拉傷、扭傷或挫傷，建議香客可先依循運動傷害五大原則：保護、休息、冰敷、壓迫、抬高，來進行簡單處理。

弘光科大物治系師生組成「與神同行勇腳防護隊」，提供香客專業的運動貼紮服務。（弘光科大提供）

弘光科大物治系師生組成「與神同行勇腳防護隊」，提供香客專業的運動貼紮服務。（弘光科大提供）

保護是指立即檢查傷勢，使用護具固定患部，避免二次傷害；休息就是要停止繼續活動，至安全處進行休息；冰敷以毛巾包覆冰敷袋，每次10至20分鐘，抑制發炎並減緩疼痛；壓迫為利用彈性繃帶或貼紮材料加壓患部，止血或抑制腫脹；抬高則是將受傷部位抬高到高於心臟位置，減少腫脹反應。

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