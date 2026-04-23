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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

4週就出變化！研究：吃太鹹恐讓身體提早老化 關鍵在免疫系統

2026/04/23 10:53

最新研究發現，高鹽飲食恐誘發免疫失衡，加速血管老化。實驗發現僅4週，血管功能就出現變化。（圖擷取自freepik網站）

最新研究發現，高鹽飲食恐誘發免疫失衡，加速血管老化。實驗發現僅4週，血管功能就出現變化。（圖擷取自freepik網站）

編譯陳成良／綜合報導〕高鹽飲食可能不只是讓血壓升高，更被認為與免疫系統牽動血管老化的現象有關。根據發表於權威期刊《心血管研究》（Cardiovascular Research）的研究指出，高鹽攝取與免疫反應異常呈現關聯，並在動物實驗中觀察到血管功能出現變化。

《福斯新聞》（Fox News）報導，這項由美國奧古斯塔大學（Augusta University）團隊主導的研究發現，當攝取過多鹽分時，體內與一種名為「IL-16」的免疫蛋白質釋放增加有關，並與血管細胞過早老化現象呈現關聯。這項機制被視為一種免疫反應異常現象，並與血管細胞週期變化呈現關聯。

研究顯示，高鹽與T細胞釋放發炎因子的現象相關，這可能使原本維持血管彈性的內皮細胞轉化為不再分裂、卻持續釋放有害物質的「衰老細胞」。這類機制被比喻為體內警報訊號持續啟動的狀態，問題不只是飲食來源，還在於體內發炎訊號如何被持續放大；當這些滯留的老化細胞累積，血管功能便可能受到影響。

研究人員在老鼠實驗中觀察到，受測樣本在接受高鹽飲食約4週後，血管擴張能力出現下降趨勢。這項觀察被用於解釋，為何部分高鹽飲食者即便血壓尚未異常，其血管功能仍可能出現變化。

儘管實驗數據展現高度相關性，但研究團隊強調，這項發現目前主要基於實驗室模型，尚未在人體進行大規模驗證。專家指出，鹽分仍是維持人體電解質平衡的必需品，這項研究旨在提醒長期攝取超標對免疫系統的潛在衝擊。

相關研究目前仍處於機制釐清階段。報導分析，進一步掌握IL-16的運作模式，未來有望作為臨床監測的參考指標，但相關應用仍待後續研究驗證。目前醫療界建議，預防過早衰老的關鍵仍是落實減鹽生活，以降低心血管系統的負擔。

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