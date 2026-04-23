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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》牛奶、豆漿強項大不同 穩定血糖它勝出 專家解答

2026/04/23 06:15

營養師楊斯涵指出，牛奶是補鈣資優生，對於正在發育的兒童與青少年等族群，以及需要預防骨質疏鬆者來說，也是最有效率的營養補給；情境照。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵指出，牛奶是補鈣資優生，對於正在發育的兒童與青少年等族群，以及需要預防骨質疏鬆者來說，也是最有效率的營養補給；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶、豆漿是許多人的日常飲品，卻常陷入選擇障礙，不知到底牛奶與豆漿哪個比較營養？營養師楊斯涵指出，這兩款白色「國民飲品」，其實都是非常棒的優質蛋白質來源，營養強項卻大不同。她表示，牛奶是無可取代的補鈣資優生，想長高、存骨本絕對是首選。至於零膽固醇又低熱量的無糖豆漿，則是減輕負擔的代謝好幫手，也是穩糖、增肌減脂的好選擇，建議交替飲用聰明喝。

楊斯涵於臉書粉專發文表示，診間常被問到該選牛奶或豆漿，其實兩者都是優質蛋白質來源，但營養強項不同，差異大致解析如下2重點。

鮮奶：無可取代的補鈣資優生

楊斯涵指出，如果你或家人的目標是長高、存骨本，鮮乳絕對是首選。每100毫升的全脂牛奶中，含有約104毫克鈣質，而且動物性來源的鈣質吸收率非常高，對於正在快速抽高發育的兒童與青少年、懷孕與哺乳期的媽咪，以及需要預防骨質疏鬆的熟齡長輩來說，也是最有效率的營養補給。

此外，牛奶還有一個植物性食物難以企及的亮點：維生素 B12。它對於維護神經系統健康、預防貧血至關重要，也是蛋奶素食者必須仰賴的重要營養來源。因此，特別推薦發育期學童、孕哺媽咪、熟齡長輩、蛋奶素食者飲用。不過，如果有乳糖不耐症（喝了容易脹氣、拉肚子），或是對牛乳蛋白過敏，不建議勉強飲用。

無糖豆漿：減輕負擔的代謝神隊友

楊斯涵說，如果牛奶是補鈣神兵，那無糖豆漿就是被低估的代謝好幫手。它最大的優勢在於零膽固醇與低熱量。100毫升無糖豆漿的熱量，大約只有全脂牛奶的一半，且幾乎不含碳水化合物（僅約0.7克），對於正在減重、增肌減脂，或是執行低GI飲食的人來說，無糖豆漿是非常完美的選擇，能提供滿滿飽足感，又不怕血糖劇烈波動。

她進一步說，更棒的是，豆漿含有牛奶沒有的膳食纖維與大豆異黃酮。膳食纖維能照顧腸道健康，而大豆異黃酮（植物性雌激素）有助於緩解熟齡女性更年期的不適，零膽固醇的特性，也讓它成為心血管風險族群的安心飲品。特別推薦減重與增肌減脂族群、乳糖不耐症者、心血管保養需求者、更年期女性、全素食者。

交替飲用營養更均衡

楊斯涵建議，牛奶與豆漿的營養價值無法互相取代，喝豆漿補不到足夠的鈣，喝牛奶也攝取不到膳食纖維。想要輕鬆兼顧健康，最好的策略就是交替飲用。如早晨飲用鮮奶，補充鈣質和維生素B群喚醒一天的活力；午後或運動後肚子微餓時，飲用無糖豆漿快速補充植物性蛋白質，修復肌肉也不增加身體負擔；聰明喝營養更均衡。

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