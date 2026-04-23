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健康網》6行為讓你「每天吞塑膠」醫示警：一杯茶竟達116億顆

2026/04/23 08:12

微塑膠無所不在！鄰好西醫診所醫師李思賢指出，一杯以塑膠茶包泡的茶，甚至會釋放116億顆微塑膠進入茶水中；示意圖。（圖取自freepik）

微塑膠無所不在！鄰好西醫診所醫師李思賢指出，一杯以塑膠茶包泡的茶，甚至會釋放116億顆微塑膠進入茶水中；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒無所不在，已成為現代人生活中的隱藏危害。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，許多人以為微塑膠只是環境問題，其實在日常生活中，它早就悄悄進入你的身體裡。從一杯熱茶、手搖飲、一份便當，到廚房中使用的塑膠切菜砧板、每天穿的衣服等6種途徑，均可能含有龐大微塑膠。其中，他特別指出，使用塑膠茶包泡茶，竟會釋放出116億顆微塑膠進入茶水中，數量驚人。

微塑膠進入人體6途徑

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，微塑膠不只是環境問題，也會在日常飲食、生活中進入人體，他並整理出研究數據，揭密以下6種常做的事情，讓你每天吃下多少微塑膠：

泡一杯塑膠茶包的茶：釋放116億顆微塑膠進入茶水中。

用塑膠便當盒微波加熱：只要加熱3分鐘，每平方公分會釋放422萬顆微塑膠與21億顆奈米塑料，溫度越高、時間越長，釋放的也越多。

每天一杯手搖飲：熱飲條件下，每公升飲料會含數千至5000顆微塑膠，一年下來，喝進去的微塑膠將近36萬顆。

喝瓶裝水：每公升瓶裝水含24萬顆奈米塑膠，是同等量自來水的3倍。

用塑膠砧板切菜：一次切菜會釋出約1114顆微塑膠，一年下來會累積1450萬到7940萬顆進入食物。

穿尼龍或聚酯纖維衣服：穿20分鐘，每克布料會脫落400根微纖維進入室內空氣，全年穿著的脫落量為9億根，是洗衣機釋放量的3倍。這些纖維飄散會在家中空氣裡，然後被吸入人體。

減塑6件事降低暴露量

李思賢表示，現代人無法完全避開微塑膠，但可以做到以下幾件事降低暴露。包括：改用棉布茶包或散裝茶、塑膠容器不進微波爐、改用木製或不鏽鋼砧板、衣服材質多選棉、麻或羊毛等天然纖維製品，以及家裡保持通風。雖然無法讓微塑膠數據歸零，但這些做法都可讓數量變少。

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