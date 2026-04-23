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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

14歲少年癲癇規律服藥仍頻繁發作 疑腦皮質發育不良

2026/04/23 10:02

張寶玲醫師診察發現男孩腦皮質發育不良（箭頭所示）。（院方提供）

張寶玲醫師診察發現男孩腦皮質發育不良（箭頭所示）。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕14歲自閉症男孩3歲起因癲癇在外院接受抗癲癇藥物治療，但仍頻繁發作，且意識喪失以及嚴重學習障礙，因癲癇控制不佳，轉至新竹臺大分院就醫，小兒部醫師張寶玲評估發現，男孩腦波檢查出現頻繁右側額葉局部癲癇波，進一步安排腦部磁振造影檢查，發現右側額葉異常病灶。由於病人屬於頑固性癲癇，在多種抗癲癇藥物治療下仍持續發作，癲癇手術過程中透過腦皮質腦波監測，即時判讀並定位癲癇來源，再由神經外科醫師切除病灶。術後病理報告證實為局部腦皮質發育不良，術後恢復良好。

張寶玲表示，局部腦皮質發育不良屬於腦皮質發展畸形的一種，也是兒童癲癇手術最常見的病理原因。雖然這類病變並非惡性腫瘤，但若引發癲癇，仍需積極評估是否需要外科手術治療。

有四分之一的癲癇病人屬於頑固型癲癇，在多種藥物治療下仍可能持續發作。若癲癇長期未能有效控制，可能影響孩子的心智與動作發展。

張寶玲提醒，對於頑固型癲癇病人，除了藥物治療外，建議進一步接受腦部影像檢查，也可評估基因檢測，以利制定個人化精準治療方案。透過持續追蹤與治療，才能有效控制癲癇並降低對發展的影響。

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