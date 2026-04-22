健康網》蘇嘉宏突跌倒「痛到快昏倒」！ 醫：「這種痛」別忍 恐傷神經

中央選舉委員會委員蘇嘉宏跌傷手臂，痛到快要昏過去。根據北市聯醫衛教資料指出，手臂骨髓內釘手術是微創手術，術後恢復較快。（取自蘇嘉宏臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕中央選舉委員會委員蘇嘉宏在臉書表示，日前跌倒，眼鏡變形擦傷右邊眉毛末端，右手上臂很痛，但想不起究竟是如何跌倒，做了手臂骨髓內釘手術，術後2週可抬手15-20度。

根據台北市聯合醫院衛教資料指出，肱骨是上手臂的主幹骨頭，通常需要較大的外力才會造成骨折，多發生於中部及下部，中下1/3骨折易有橈神經受傷,受傷機制分為直接，間接和旋轉暴力，病人骨折部分會有局部腫脹，短縮、成角畸形，上肢活動受限制。

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手術治療有鋼板內固定、髓內釘、外固定。目前肱骨骨折透過骨髓內釘微創手術，比傳統打鋼板上口更小、骨折癒合速度也快。以「肱骨粉碎性骨折」的固定復位，若使用鋼板手術，手術傷口將長達10幾公分；但若用骨髓內釘微創手術固定，可縮小至4個 1-2公分的傷口，因此多會優先考慮使用肱骨髓內釘。

蘇嘉宏回憶，起身時就覺得右手上臂很痛，一開始忍痛開車回家，本來以為痛一陣子就會過去，沒想到越來越痛，痛到快要昏倒，於是急忙去就醫，立刻做了X光和腦部斷層，隨後安排住院了，隔天做了骨髓內釘的手術。

如今出院了，傷口有個地方有組織液，曾有一個晚上稍微發燒，需多吃幾天抗生素、抗組織胺。整條手臂只能往上抬起來大約15到20度；如果只是手腕、手肘都還算靈活自如。所以，右上臂肱骨骨折的斷點仍有疼痛和麻木腫脹，出院約兩週了，還無法收假上課。

北市聯醫指出，骨髓內釘手術的優點：

1.只需要4個1-2公分的傷口：可以大幅減少傷口大小和肌肉的破壞。

2.不會破壞骨折處的血液循環供應：所以骨折癒合速度較快。

3.骨髓內釘術後恢復較快：同時也可以大幅減少疼痛，病人可以提早開始活動。

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