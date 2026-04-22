健康網》18度最好睡是迷思 醫揭真相：不是人人都適合

鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，與其追求18度這個標準答案，不如找到自己能一覺到天亮、醒來精神較佳的溫度，才是最適合自己的睡眠環境；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脫口秀網紅博恩曾在Podcast中提及，攝氏18度是最適合睡覺的溫度，這是真的嗎？對此，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，這個說法確實有研究基礎，但並非人人適用，所處氣候環境也有影響。提醒真正影響睡眠的關鍵，不是固定溫度，而是能否幫助身體順利降溫、進入睡眠狀態。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，睡眠的啟動和核心體溫下降有關。身體在入睡前一到兩小時會開始散熱，讓核心體溫慢慢降下來。臥室溫度的作用就是幫助這個過程進行，太熱散不掉熱，太冷要花力氣產熱，兩種都會干擾睡眠。

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他並指出，攝氏18度是針對西方健康成年人的研究結果，但若是65歲以上的長輩，體溫調節能力衰退，攝氏22到25度可能更適合，攝氏18度對很多老人家來說則可能太冷。

此外，李思賢說，女性在月經週期後半段，排卵後體溫升高，這段時間需要稍低一點的室溫。另，住在台灣習慣亞熱帶氣候的人，或許在24到28度的溫度下，也能維持不錯的睡眠品質。

李思賢並提及，還有一個反直覺的事：睡前穿薄襪，反而能幫助更快入睡。這是因為腳掌血管擴張讓熱往外散，核心體溫降下來，大腦就更容易睡著。暖腳不是讓你更熱，而是打開散熱的出口；睡前洗熱水澡也是同樣的原理。

李思賢強調，找到讓自己能一覺到天亮的溫度，其實比符合某個標準答案更重要。

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