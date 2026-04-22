自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》18度最好睡是迷思 醫揭真相：不是人人都適合

2026/04/22 21:41

鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，與其追求18度這個標準答案，不如找到自己能一覺到天亮、醒來精神較佳的溫度，才是最適合自己的睡眠環境；情境照。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，與其追求18度這個標準答案，不如找到自己能一覺到天亮、醒來精神較佳的溫度，才是最適合自己的睡眠環境；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脫口秀網紅博恩曾在Podcast中提及，攝氏18度是最適合睡覺的溫度，這是真的嗎？對此，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，這個說法確實有研究基礎，但並非人人適用，所處氣候環境也有影響。提醒真正影響睡眠的關鍵，不是固定溫度，而是能否幫助身體順利降溫、進入睡眠狀態。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，睡眠的啟動和核心體溫下降有關。身體在入睡前一到兩小時會開始散熱，讓核心體溫慢慢降下來。臥室溫度的作用就是幫助這個過程進行，太熱散不掉熱，太冷要花力氣產熱，兩種都會干擾睡眠。

他並指出，攝氏18度是針對西方健康成年人的研究結果，但若是65歲以上的長輩，體溫調節能力衰退，攝氏22到25度可能更適合，攝氏18度對很多老人家來說則可能太冷。

此外，李思賢說，女性在月經週期後半段，排卵後體溫升高，這段時間需要稍低一點的室溫。另，住在台灣習慣亞熱帶氣候的人，或許在24到28度的溫度下，也能維持不錯的睡眠品質。

李思賢並提及，還有一個反直覺的事：睡前穿薄襪，反而能幫助更快入睡。這是因為腳掌血管擴張讓熱往外散，核心體溫降下來，大腦就更容易睡著。暖腳不是讓你更熱，而是打開散熱的出口；睡前洗熱水澡也是同樣的原理。

李思賢強調，找到讓自己能一覺到天亮的溫度，其實比符合某個標準答案更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中