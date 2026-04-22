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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病不只看體重 研究揭：脂肪移對地方風險降71％

2026/04/22 10:43

食農專家韋恩表示，國外研究發現，有些糖尿病前期受試者體重沒有減少，血糖卻恢復正常；有些人卻未改善。差異關鍵不是身上有多少脂肪，而是脂肪堆在哪；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，國外研究發現，有些糖尿病前期受試者體重沒有減少，血糖卻恢復正常；有些人卻未改善。差異關鍵不是身上有多少脂肪，而是脂肪堆在哪；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕體重相同的人，代謝狀況卻可能差很多。食農專家韋恩表示，國外研究追蹤糖尿病前期患者發現，有些受試者體重沒有減少，血糖卻恢復正常；有些人體重變化相近，血糖卻未改善。兩組最大的差異，在於脂肪分布的走向，當脂肪往皮下移動血糖獲得緩解，第2型糖尿病風險也降低71%。反之，脂肪堆積於內臟者則未改善。顯示關鍵不是他們身上有多少脂肪，而是脂肪堆在哪。

脂肪堆積內臟糖尿病風險增

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，2025年發表於《Nature Medicine》的研究，在追蹤糖尿病前期患者後，發現一個關鍵現象：有些人體重完全沒有減少，血糖卻恢復了正常；另一些人體重變化相近，血糖卻沒有改善。兩組最大的差異，就是脂肪分布的走向，緩解組的脂肪往皮下移動，未緩解組的脂肪往內臟累積。此外，達成緩解者未來發展成第2型糖尿病的風險降低71%，此結果和靠減重達成緩解的效果，幾乎相當。

韋恩說明，囤積在腹腔深處、包繞內臟器官的脂肪，會持續釋放促發炎物質，直接干擾胰島素的運作，讓血糖越來越難受到控制。而堆在皮膚下方的皮下脂肪，卻能分泌脂聯素，幫助胰島素更有效地發揮作用，對代謝反而有保護效果。

減少內臟堆積生活型態2重點

韋恩進一步說，有助於讓脂肪往皮下走，而不是往內臟堆的生活型態重點，包括：

飲食方面：富含多元不飽和脂肪酸的飲食，如地中海式飲食常見的魚、橄欖油、堅果等，即使在沒有減少熱量攝取的情況下，也能抑制內臟脂肪的堆積。

運動方面：規律的有氧耐力運動，能選擇性地減少內臟脂肪，長期規律運動者，多餘能量也更傾向往皮下儲存，而非往內臟囤積。

韋恩強調，由此可知，減重和代謝改善並非同一件事，脂肪分布可能比體重數字多少更重要。

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