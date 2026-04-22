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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓看臉就知道！ 網紅醫揭4徵兆：眼睛充血別輕忽

2026/04/22 13:17

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，觀察血壓除了日常測量外，臉部與身體外觀也可能藏著高血壓警訊；情境照。（圖取自freepik）

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，觀察血壓除了日常測量外，臉部與身體外觀也可能藏著高血壓警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓不僅威脅現代人健康，也是國人常見慢性病之一。除了日常測量了解血壓外，其實身體外觀也可能藏著高血壓警訊。美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）指出，高血壓除可依靠血壓計觀測數值，日常透過仔細觀察臉部、眼睛、皮膚，甚至足部腳踝，也能提早發現高血壓的隱藏線索。他並強調，了解這些生理跡象，也有助於引發心臟病或中風前採取行動。

臉部徵兆：眼睛充血、常流鼻血

高血壓如何看臉就知道？對此，米奇‧賴斯於YouTube頻道分享以下4個可自行觀察的高血壓臉部徵兆，有助提早警覺是否血壓已偏高：

面部潮紅：臉部因壓力、咖啡因、熱水澡或輕微運動而變紅時，可能不僅是皮膚問題。因為當血壓飆升時，臉部細小的血管會迅速擴張，如同水管壓力過大時，薄弱處便會鼓起，血液也會衝向皮膚表面。雖然單純臉紅不等於高血壓，但若伴隨持續性臉紅與頭痛，則須注意可能是血壓異常升高的信號。

眼睛充血或出現血絲：眼睛不僅是靈魂之窗，也是觀察血管健康的指標之一。由於視網膜中的微小血管非常脆弱，若長期處於高血壓，這些血管恐因過度伸展而破裂。提醒若眼白經常看起來發紅、受刺激或布滿斷裂的微血管（排除揉眼睛或過敏因素），特別是清晨起床時頻繁出現，建議應追蹤血壓數值。

太陽穴或頸部明顯脈動：在安靜休息時，若能從鏡中看到太陽穴或頸部有血管強烈搏動，常被誤認為是壓力所致。其實，正常動脈應像柔軟有彈性的橡膠管，能吸收心臟跳動的衝力；但長期高血壓會使動脈硬化，變得像鋼管般，無法吸收震動，反而會放大並傳導脈搏。提醒在休息狀態下，若能清楚看見脈動，常是高血壓最容易被忽視、但最容易辨識的跡象之一 。

反覆流鼻血：注意此徵兆的關鍵在於「反覆」，偶爾因乾燥或過敏流鼻血是正常的，不過，若頻率過高則需留心。因為鼻腔內的血管像蜘蛛絲一樣纖細，當血壓突然升高時，這些脆弱的血管容易破裂。如果流鼻血的情況每週發生，且持續數週至數月，特別是伴隨面部潮紅或頭痛出現，建議應立即檢查血壓狀況。

足部徵兆：腳踝腫脹檢測法

除了臉部4徵兆外，米奇‧賴斯指出，腳踝腫脹與襪痕也是觀察線索。脫下襪子時，若能看見明顯勒痕，或發現腳踝在晚上特別浮腫，可能代表心臟與腎臟正因血壓問題受影響。他說明，這是由於血管硬化，血液回流心臟受阻，導致液體堆積在下肢。同時，高血壓也損傷腎臟血管，導致身體滯留多餘水分與鹽分且聚集在腳踝。建議可用拇指按壓小腿脛骨或腳踝5秒後放開，若留下無法立即回彈的凹痕，即是明確徵兆 。

米奇．賴斯總結強調，上述徵兆若單獨出現，不一定代表高血壓，但如果出現2項或更多項（特別是60歲以上的成年人），恐是高血壓的早期警訊。若數週到數個月內持續觀察到這些跡象，建議諮詢專業醫師，及早發現高血壓並進行管理，才是保護血管、心臟、腎臟及大腦健康最有效的方式。

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