抗癌藥為何常失敗？研究揭關鍵誤判：把「舞台監督」當演員

癌細胞示意圖。最新研究發現，抗癌藥物在臨床試驗常面臨失敗，可能與誤判細胞內部蛋白質的精細分工有關。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多在實驗室中表現優異的抗癌藥物，進入人體臨床試驗後卻往往效果不彰，甚至伴隨明顯副作用。最新研究指出一個長期被忽略的可能原因：科學家發現，過去藥物開發可能誤判了細胞內蛋白質的精細分工，導致「一網打盡」的阻斷策略失效。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，這項研究正是針對這個問題進行分析，由德國馬克斯·普朗克免疫生物學與表觀遺傳學研究所（MPI-IE）團隊進行，並發表於國際期刊《自然遺傳學》（Nature Genetics）。研究人員透過分子層級實驗，觀察特定蛋白質在細胞核內的動態變化。

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研究團隊發現，名為BET的蛋白質家族中，成員的角色定位截然不同。研究人員將此過程比喻為一場「舞台劇」。簡言之，就是一個負責準備，一個負責啟動。

其中一個蛋白質就像是「舞台監督」，負責在開演前準備好道具與演員；另一個則是真正上台演出的「演員」。研究人員分別將它們標記為BRD2與BRD4，問題不是兩者不好，而是不能一起關掉。

現有的藥物設計旨在同時阻斷這兩者，等於同時干擾了「準備」與「演出」兩個不同的階段。這種缺乏區分的作法，可能導致細胞內部運作陷入複雜的混亂，進而產生不可預測的臨床效果。

這項基礎科學發現提供新的觀察方向。研究人員認為，未來科學家可望針對不同蛋白質的功能，開發更為精準的標靶療法，而非盲目地封鎖整個蛋白質家族。

不過，醫界強調，這項發現目前仍屬於基礎細胞機制的探討。未來是否能直接以此機制提升抗癌藥物的臨床成功率，仍需進一步的醫學驗證。

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