健康網》不是吃太油！ 醫揭「膽固醇暴衝元凶」竟藏在嘴裡

牙周病跟膽固醇之間，家醫科醫師陳欣湄指出，比較像是一個「關聯現象」，嘴巴裡的慢性發炎會加重血脂的異常，但不代表治好牙齒就能取代降血脂的處理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕病人拿著健檢報告來問診：「醫師，我的膽固醇怎麼突然這麼高？是遺傳嗎？還是吃太油了？」家醫科醫師陳欣湄看著數據，未直接答覆，接著要病患將口罩拉下來，要檢查他的牙齒。

陳欣湄在臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文分享，她也感覺到病人愣了一下。接著，她解釋，這是在門診養成的一個習慣，要結合功能營養醫學，因為很多膽固醇高、血壓高、血糖高的病人，不能只看報告數據，要去推敲數據後面，有沒有什麼被忽略的原因。

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結果，這位膽固醇不低病人的牙齦，一碰就流血，在仔細追問下，病人已3、4年沒有看牙醫了，而紅腫的牙齦像一扇沒關好的門，細菌從這裡進入血液，發炎從這裡蔓延全身。陳欣湄要病人回去看好牙周病，他仍然一臉疑惑看著她。

牙周問題 牽動LDL與三酸甘油脂

陳欣湄繼續解釋，牙周病跟膽固醇高，真的存在相關性。根據2025年一項分析了超過5300人的大型研究發現，總膽固醇偏高的人，嚴重牙周病的風險增加了55%。LDL偏高的人增加50%，三酸甘油脂偏高的人也高出35%。研究更進一步發現，牙周病組織裡的免疫細胞有異常活躍的脂質代謝現象，也就是嘴巴裡的慢性發炎，可能正在悄悄影響全身的血脂調控。

還有年紀輕輕就已經出現心血管問題的人，有些人30幾歲就心肌梗塞，膽固醇高得離譜、被醫師警告動脈開始在硬化了，陳欣湄也一定會多問一句：「牙齒還好嗎？有沒有牙齦流血的問題？」

陳欣湄引述一項針對平均年齡只有35歲年輕人的研究發現，有牙周病的年輕人，不只膽固醇和LDL明顯偏高，連頸動脈的內中膜厚度都已經比同齡人厚了。這個指標代表的是動脈已經在悄悄硬化了。

問題來了，不少病人則認為，把牙周病治療好了，膽固醇會不會也就恢復正常？陳欣湄則表示，根據2025年一篇彙整了17篇系統性回顧的大型研究發現，牙周治療之後，LDL確實會些微下降、好的膽固醇HDL會些微上升、發炎指標CRP也有改善，但幅度並不大。

陳欣湄表示，牙周病跟膽固醇之間，比較像是一個「關聯現象」，嘴巴裡的慢性發炎會加重血脂的異常，但不代表治好牙齒就能取代降血脂的處理。有牙周問題的病人，建議要補充脂溶性的維生素C，大約每天700毫克，一顆就夠了。若是你擔心自己血管，檢查一下自己的牙齦健不健康。

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