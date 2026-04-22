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健康 > 杏林動態

新竹臺大分院「突發性耳聾個人化治療建議及預後預測裝置」躋身首屆臺灣50

2026/04/22 11:59

新竹臺大分院副院長譚慶鼎（右）自 FHIR 標準創始人 Grahame Grieve（左）手中，領取「臺灣 50」優良 SMART 應用程式之臨床決策支援類大獎。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院副院長譚慶鼎（右）自 FHIR 標準創始人 Grahame Grieve（左）手中，領取「臺灣 50」優良 SMART 應用程式之臨床決策支援類大獎。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院研發的「突發性耳聾個人化治療建議及預後預測裝置」，在首屆「臺灣50」優良SMART應用程式115件競賽作品中，拿下「臨床決策支援類」大獎，未來將進一步全面接軌FHIR與TW Core IG國際標準，確保與電子病歷無縫整合，用於跨院擴散與規模化應用。

新竹臺大分院表示，衛福部為優化醫療品質並緩解第一線人員壓力，近年積極推動數位轉型，引進FHIR與SMART國際標準，促成跨院資料在安全授權下即時互通，並透過「臺灣50」優良SMART應用程式徵案競賽，遴選具高度示範價值的指標性應用，作為智慧醫療典範。

「突發性耳聾個人化治療建議及預後預測裝置」是新竹臺大分院跟總院、馬偕醫院、臺大醫院雲林分院以及廣達電腦（股）公司跨機構，針對突發性感音神經性聽力喪失（突發性耳聾）所合作研發的人工智慧輔助決策技術，成果已轉換為實際可用的臨床數位工具，兼具臨床實用性與國際標準相容性。

院長洪冠予說，他們導入SMART on FHIR國際標準，確保醫療資訊在安全授權下即時互通，免除民眾攜帶紙本與重複檢查的不便，還能幫醫師迅速掌握病史、提升醫療品質。

副院長也是智慧醫療創新中心主任譚慶鼎說，得獎的應用程式透過模擬治療情境，可讓醫師做更精準的個人化決策，加上導入的SHAP技術強化AI可解釋性，讓臨床團隊能清楚掌握治療時機與關鍵影響因子。

新竹臺大分院副院長譚慶鼎（中）與研發團隊成員王雋穎（左）、廣達電腦處長楊子翔（右），於得獎應用程式展區進行成果介紹。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院副院長譚慶鼎（中）與研發團隊成員王雋穎（左）、廣達電腦處長楊子翔（右），於得獎應用程式展區進行成果介紹。（新竹臺大分院提供）

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