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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

存活率極低卻有人多活6年！胰臟癌疫苗初期結果曝光

2026/04/22 10:59

目前有胰臟癌患者施打客製化的信使核糖核酸（mRNA）疫苗後，在術後追蹤中存活達6年；圖為疫苗接種示意圖。（圖取自shutterstock）

目前有胰臟癌患者施打客製化的信使核糖核酸（mRNA）疫苗後，在術後追蹤中存活達6年；圖為疫苗接種示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌5年存活率約13%，多數患者確診後難以長期存活。但現在有患者施打客製化的信使核糖核酸（mRNA）疫苗後，在術後追蹤中存活達6年。這項初期臨床結果為術後防復發帶來新希望。

根據美國《NBC新聞》報導，這項初期結果由紀念斯隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）發表。團隊利用切除的腫瘤基因打造mRNA疫苗。他們為16名患者客製化疫苗，並結合化療進行術後追蹤。

這種療法的運作方式就像在體內發布專屬的「敵人通緝令」。醫療團隊將癌細胞特徵寫入mRNA疫苗中，訓練免疫T細胞主動清除潛伏的微小癌細胞。這項技術的核心，不是把癌症消滅，而是讓它不再復發。

追蹤數據指出，16名受試者中有8人成功產生免疫反應。在這8名有反應的患者中，有87.5%在術後4至6年依然存活。對比未產生免疫反應的患者，雙方生存時間出現明顯落差。

研究團隊強調這僅是第一期臨床試驗的初步結果。由於樣本數極小，該療法仍需經過更嚴格的測試，目前尚無法作為常規治療手段。

德國生技公司BioNTech與美國藥廠基因泰克（Genentech）已啟動第二期試驗。後續研究將持續追蹤這套疫苗模式對抗致命癌症的實際效用。

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