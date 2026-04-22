宜蘭補助弱勢長者 免費施打帶狀疱疹疫苗

宜蘭縣政府宣布將全額補助65歲以上、原住民55歲以上弱勢長者施打皮蛇疫苗，預計將有1.1萬人受惠，估計經費1.3億元。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕許多人身受帶狀疱疹（俗稱皮蛇）困擾，目前最有效預防方式還是接種疫苗，宜蘭縣政府今天宣布將全額補助65歲以上、原住民55歲以上弱勢長者施打疫苗，預計將有1.1萬人受惠，估計經費1.3億元。

宜蘭縣政府今（22）日舉行帶狀疱疹全額補助弱勢記者會，代理縣長林茂盛、議長張勝德、行政院政務顧問林國漳及縣議員等人出席。林茂盛說，感謝議長及議員們的提案與連署支持，縣府已將1.3億元補助經費，納入追加預算，落實照顧縣民健康政策。

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林茂盛說，國人每3人就有1人罹患「皮蛇」，好發於高齡或免疫力低下者，疼痛感如持續性電擊，嚴重影響生活品質。但自費疫苗價格高昂，2劑須1.2萬元，針對65歲以上、原住民55歲以上縣民，符合重大傷病資格或低收、中低收入戶者，現由縣府全額補助施打。

張勝德說，肯定縣府在今年預算編列上有所突破，優先針對長者中低收入戶及特定對象，提供皮蛇疫苗全額補助，針對首波施打後有剩餘疫苗，應靈活調度，開放給其他有急迫需求或長者優先補位，確保疫苗資源不浪費；未來也希望能擴大到所有65歲以上長者「全面施打」，估須12億元預算。

率先在1月提出施打皮蛇疫苗弱勢全額補助與一般長者補助3千元政策的林國漳說，感謝縣府投入弱勢長者優先免費施打，對於減輕縣民病痛，提升生活品質具重大影響，這項福國利民政策已跨越黨派，達成地方共識，為了縣民健康，未來會一起繼續努力。

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