中風患者重複性經顱磁刺激加復健 加強神經功能恢復

衛福部基隆引進重複性經顱性刺激儀器，刺激大腦神經、加速功能恢復。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕腦血管疾病是國人的10大死因之1，腦中風後存活的患者會有程度不一的後遺症，包括肢體行走不便、言語困難或吞嚥障礙等。衛生福利部基隆醫院引進重複性經顱磁刺激（rTMS）設備，腦中風患者經由電磁感應刺激大腦神經，再加上傳統復健，可以加速患者恢復，儘早重拾自理能力。不過，有癲癇、體內有心臟節律器或懷孕婦女不適用。

基隆醫院復健科主任王昭閔指出，重複性經顱磁刺激是一種非侵入性的神經調控技術，利用法拉第的電磁感應原理，將特製的金屬線圈放在患者頭上，再通過電流產生感應磁場，進而刺激大腦神經元，改善神經學功能的表現。

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王昭閔指出，腦中風患者在發病後3至6個月內是復健的黃金期，也是接受重複性經顱磁刺激的最佳時機，通常中風超過1年後症狀逐漸固定，但在發病1、2年內給予磁刺激仍有改善部分症狀的機會。在這期間內利用重複性經顱磁刺激加上傳統復健，可加速改善患者站立、行走、語言及吞嚥等功能。

王昭閔表示，接受重複性經顱磁刺激治療時無痛感，每次治療時間約20至30分鐘，每個療程建議治療10次，持續2週，基隆醫院將在5月4日起為門診或住院治療患者提供這項治療，不過，這項治療健保並沒有給付，民眾需自費治療。

此外，重複性經顱磁刺激仍有其相關禁忌症或副作用，有癲癇病史，體內有心臟節律器、藥物輸送幫浦、人工電子耳等金屬植入物的患者，以及懷孕婦女都不適合接受治療。

基隆醫院復健科主任王昭閔表示，接受重複性經顱磁刺激治療時無痛感，每次治療時間約20至30分鐘，每個療程建議治療10次，持續2週。（記者盧賢秀攝）

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